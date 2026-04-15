Infantino rompe el silencio: Irán sí jugará el Mundial 2026 pese al conflicto armado

El panorama internacional mantenía al mundo del futbol en vilo, pero la máxima autoridad del balompié mundial tomó una decisión tajante y definitiva. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, despejó cualquier duda y aseguró categóricamente que la selección de Irán disputará la Mundial 2026, descartando así un posible veto derivado del tenso conflicto armado que esa nación asiática sostiene actualmente con Estados Unidos.

El sorpresivo anuncio ocurrió durante la destacada participación del directivo en el foro económico “Invest in America”. En este escenario de altísimo perfil, el mandamás del deporte subrayó que el cuadro del Medio Oriente garantizó su lugar en la máxima justa tras conseguir su boleto en las difíciles eliminatorias de su confederación. Infantino enfatizó que los seleccionados desean competir al más alto nivel, sin importar en lo absoluto las severas fricciones políticas que rodean al magno evento continental.

EL FUTBOL COMO PUENTE EN MEDIO DE LA GUERRA

Los recientes ataques militares y el estallido de la guerra en la región provocaron un clima de profunda incertidumbre sobre la logística y la seguridad de los aficionados. Al realizarse el histórico certamen en Estados Unidos, México y Canadá, la presencia de la escuadra iraní en territorio norteamericano generó un intenso debate mediático. No obstante, la postura del presidente del organismo rector resultó inamovible: el deporte debe mantenerse completamente alejado de las disputas gubernamentales y servir, hoy más que nunca, como un verdadero puente de paz entre las naciones enemistadas.

Para respaldar su valiente decisión, el dirigente suizo reveló un dato que muy pocos periodistas conocían. Días atrás, realizó una visita sorpresa a la concentración del equipo asiático en Turquía. Durante este encuentro privado y lejano a los reflectores, pudo constatar de primera mano el compromiso total de la plantilla, la pasión de los jugadores y su firme intención de viajar al continente americano para disputar el anhelado torneo de la especialidad frente a las mejores potencias del planeta.

LA POSTURA FIRME DE LA FIFA ANTE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL

"El equipo iraní vendrá, por supuesto. Representan a su gente, clasificaron y quieren jugar", sentenció el directivo ante los duros cuestionamientos de la prensa especializada. Con estas contundentes palabras, sepultó los oscuros rumores que sugerían una exclusión por motivos extradeportivos, recordando episodios pasados en otras disciplinas donde la política dictó el cruel destino de otros combinados nacionales que perdieron la oportunidad de brillar.

A pesar de que el entorno geopolítico complicó seriamente la planeación operativa del inminente Mundial 2026, la FIFA cerró filas y blindó su competencia estrella. Infantino aprovechó los reflectores internacionales para expresar su profundo deseo para que la situación diplomática se estabilice mucho antes del silbatazo inicial, pero dejó increíblemente claro que la pelota rodará en los majestuosos estadios con los equipos que ganaron su derecho sudando la camiseta en la cancha. Ahora, el gobierno estadounidense enfrentará un reto monumental y sin precedentes para organizar operativos especiales y garantizar la máxima seguridad de toda la delegación iraní, en lo que promete ser una de las participaciones más vigiladas, comentadas y polémicas en toda la rica historia del futbol.