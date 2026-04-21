FMF exige al Toluca investigar racismo contra Helinho tras la denuncia pública

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) tomó cartas en el asunto ante la creciente hostilidad que enfrentan los futbolistas extranjeros en las plataformas digitales. Mediante la Comisión de Género y Diversidad, el organismo rector solicitó este martes al Club Toluca iniciar una investigación formal tras la denuncia pública realizada por su jugador, Helio Júnio Nunes de Castro, mejor conocido como Helinho, por actos de discriminación y racismo.

La medida se fundamenta en el Protocolo modelo para prevenir y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual y otras formas de discriminación, un marco normativo adoptado por los clubes de la Liga MX desde 2023. Con esta acción, la FMF busca determinar responsabilidades y enviar un mensaje de rechazo absoluto a cualquier forma de intolerancia que emane o impacte en el entorno del futbol mexicano.

FMFexige investigar racismo contra Helinho y presiona al Toluca tras la denuncia pública Especial

Racismo en Liga MX: FMF exige investigación a Toluca

El caso tomó dimensión pública horas después del partido disputado en el Estadio Banorte. La Comisión Disciplinaria sancionó a Helinho con tres partidos de suspensión y multa económica por una acción sin balón y un conato de bronca con Alejandro Zendejas en el cierre del encuentro, que terminó 2-1 a favor del América.

La resolución deportiva quedó relegada cuando el atacante de 25 años difundió un video en su cuenta de Instagram. En el material, el jugador mostró el volumen y la agresividad de los mensajes recibidos. El contenido incluye expresiones racistas dirigidas a su persona, con lenguaje que busca deshumanizar bajo el amparo de la rivalidad.

“El racismo no es una opinión, es violencia”, expresó Helinho en el texto que acompaña la publicación. El futbolista subrayó el impacto de cada mensaje y la responsabilidad colectiva frente a la normalización del discurso discriminatorio.

La FMF reiteró su postura institucional con un rechazo absoluto a cualquier acto de discriminación dentro y fuera de las canchas. La solicitud al Toluca coloca el foco en la investigación interna, con la expectativa de identificar conductas y aplicar medidas conforme al protocolo vigente.

El Toluca deberá avanzar en la indagatoria y comunicar sus conclusiones.