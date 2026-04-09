El fin de la dupla ganadora: Lambiase abandonaría a Verstappen tras la temporada 2027

Red Bull Racing podría tener una complicación para retener a Max Verstappen más allá del acuerdo que tienen ambas partes para el 2028 y es que, a las quejas del holandés de las regulaciones técnicas del 2026, se suma la posible partida de su ingeniero Gianpiero Lambiase.

Según revela el medio holandés De Telegraaf, quienes mantienen una relación cercana con la familia Verstappen, Lambiase ya habría aceptado un acuerdo para dejar Red Bull a finales de la temporada 2027, justo con el vencimiento de su actual acuerdo con la casa de Milton Keynes.

Lo que plantea el medio holandés es que Lambiase se uniría a McLaren para el 2028, aunque aún no está claro si se deberá tomar un periodo de espera como otros ingenieros de alto perfil para evitar el robo de información. No está claro aún cuál sería la posición de Lambiase en la casa de Woking, pero según De Telegraaf todo va dirigido para preparar el camino ante una posible salida del actual jefe de equipo, Andrea Stella, lo que significaría un movimiento importante de piezas en la escudería británica.

Apenas en el 2025, Lambiase recibió una promoción dentro de Red Bull al pasar de ser solamente el ingeniero de Max Verstappen a convertirse en el jefe de carreras de toda la escudería, todo esto como parte de una reestructuración tras la salida de figuras clave del equipo como Adrian Newey, quien partió a Aston Martin, Rob Marshall, quien se fue a McLaren, y de Jonathan Wheatley, que partió con destino a Audi para, este año, dejar el proyecto.

Se estima que la cifra que le han propuesto a Lambiase es superior a los ingresos que tiene asegurados con Red Bull, pero que además ha rechazado otros acuerdos lucrativos como los de Aston Martin y Williams.

Desde la salida de Christian Horner como jefe de equipo de Red Bull, la escudería ha sufrido modificaciones importantes a los mandos de Laurent Mekies, quien ahora se enfrenta al reto técnico de elevar el nivel de la escudería en el 2026 donde se encuentran sextos del campeonato de constructores. Sumado a eso, también deberá comenzar a pensar qué hará sin Lambiase, uno de los elementos clave en el éxito de Verstappen.