¡Más caro que el boleto! Estalla la furia por el precio del estacionamiento en el Estadio Banorte

Aún el América no ha jugado de nueva cuenta en su remodelado hogar, el Estadio Banorte, y las críticas están al rojo vivo. Primero por el costo de los boletos, después por los problemas con la boletera seleccionada para el proceso de preventa y, ahora, por el precio del estacionamiento que cuesta más que algunas entradas.

No habían pasado ni 24 horas de las quejas por los precios de las entradas, que van desde los 683 pesos hasta los 9 mil pesos, cuando ahora la polémica se centra en los estacionamientos.

Usuarios mostraron en redes sociales imágenes del costo que arroja comprar el lugar para el automóvil en una posición general. El valor estaba en 1,139.20 pesos para el partido que se desarrollará el 11 de abril a las 21 horas.

Este costo de inmediato generó reacciones en redes sociales como X. “Sale más barato el boleto para el partido”, indicó el usuario “LuisErnmestoP95”, quien mostró la imagen del servicio de Fanki. Otro usuario comentó: “Alguien tiene que pagar la remodelación del estadio y va a ser la afición del América”, mientras que otro más remató con: “¡Esto sí es un robo!”.

Sin embargo, el acceso a esta compra fue borrado tiempo después por Fanki y, al momento, ya no es accesible.

El costo del estacionamiento visto en la primera imagen revela que está casi a la par de un boleto en zona media/lateral, con valor desde 1,025 pesos.

Otras quejas de los aficionados

La preventa del primer partido que la Liga MX realizará en el remodelado Estadio Banorte se hizo presente el martes por la tarde, cuando los boletos más económicos ya se encontraban en dos mil pesos, mientras que los más costosos hasta en 14 mil pesos.

Ahora, a mitad de semana, el boleto más caro ya está en 21 mil pesos en la reventa en la web de Viagogo.