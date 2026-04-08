Escándalo en la Champions League: El increíble penal que no le marcaron al Barcelona

La tensión, la frustración y la incredulidad se apoderaron del Barcelona en el imponente Camp Nou durante el disputado duelo de ida de los Cuartos de Final de la Champions League. Lo que pintaba para ser un encuentro de altísima exigencia y puro espectáculo táctico entre los catalanes y el Atlético de Madrid, repentinamente se transformó en el escenario de una de las controversias arbitrales más escandalosas en la historia reciente del futbol europeo. Una jugada completamente surrealista, que desafió toda lógica y cualquier manual del reglamento, dejó a los miles de aficionados culés llenos de furia, exigiendo un penal que, de manera inexplicable, jamás llegó a sancionarse.

Lamine Yamal conduciendo el balón. REUTERS

EL INSÓLITO ERROR EN LA DEFENSA DEL ATLÉTICO

El reloj marcaba el inicio de la parte complementaria y la tensión se podía cortar con un cuchillo, especialmente porque el marcador mostraba un adverso 0-1 a favor de la escuadra rojiblanca. El partido exigía la máxima concentración por parte de los veintidós futbolistas, pero la zaga visitante protagonizó un momento de desconexión total. El arquero argentino Juan Musso se preparó para reanudar las acciones desde su propia meta tras una pausa en el juego. Con tranquilidad, el cancerbero tocó el esférico con el botín y lo deslizó en corto hacia su compañero, el zaguero Robin Le Normand.

En un acto que dejó con la boca abierta a propios y extraños, el defensor se agachó y tomó la pelota con ambas manos dentro de su propia área grande. Su aparente intención era acomodar nuevamente la esférica sobre el pasto y ejecutar él mismo la salida desde el fondo. Sin embargo, las reglas básicas del futbol dictan que, si el balón ya estaba en movimiento y en juego activo, esa acción representaba una infracción inobjetable y un penal a favor del equipo rival. Los atacantes del Barcelona corrieron despavoridos hacia el árbitro levantando los brazos, mientras un rugido ensordecedor de protesta bajó desde todas las gradas del inmueble catalán. Todo el mundo esperaba el cobro de la pena máxima.

UN FALLO ARBITRAL INEXPLICABLE Y LA FURIA DEL BARCELONA

A pesar de lo grotesco de la acción y la lluvia de fuertes reclamos por parte de los capitanes, el árbitro central István Kovács decidió que la jugada no ameritaba ningún tipo de sanción disciplinaria ni deportiva. Su interpretación en el césped fue que el guardameta simplemente le pasó la redonda al zaguero a manera de cortesía para que este realizara el saque de meta, ignorando por completo que el toque inicial de Musso ya habilitaba el esférico. Lo que más indignación generó en el entorno blaugrana fue la nula intervención de la cabina del VAR, la cual brilló por su absoluta ausencia en el momento de mayor urgencia del choque.

Lamine Yamal con la camiseta en el rostro. REUTERS

El profundo descontento no tardó en cruzar fronteras y llegó rápidamente a las mesas de análisis de todo el mundo. Especialistas en materia arbitral no dudaron en calificar el suceso como un desastre monumental. El reconocido excolegiado español Iturralde González alzó la voz de inmediato en la radio, señalando la extrema gravedad de la omisión. El experto detalló sin tapujos que los árbitros de video tenían la obligación estricta de llamar al juez principal a los monitores, ya que se trataba de un error técnico gigantesco en una jugada a balón parado. "Era un penal clarísimo y no marcarlo es un asunto muy grave", sentenció el analista durante su intervención.

Al final de la jornada, esta pifia histórica quedó grabada a fuego en la memoria de los seguidores y condicionó de forma directa el desarrollo de la eliminatoria europea. El equipo local sintió que le robaron el empate en sus propias narices, mientras el Atlético de Madrid respiró con tremendo alivio al salir vivo de una falla completamente de novatos y se llevó una ventaja de 2-0 a casa.