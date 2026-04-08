Champions League: Barcelona vs Atlético de Madrid - EN VIVO (Cuartos de Final - Ida)
Sigue EN VIVO el partido de ida de los Cuartos de Final de la Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid en nuestro Minuto a Minuto
Pau Cubarsí es amonestado por derribar a Giuliano Simeone siendo el último hombre y la jugada se va a revisar en el VAR
El mediocampista del Atlético de Madrid ya está amonestado y le pegó una fuerte patada a Jules Koundé
Sale: David Hancko
Entra: Marc Pubill
Primero Lamine Yamal con un disparo que tapa la defensa y después Gerard Martín con un tiro que se va a un lado de la portería colchonera
Koke es amonestado por una falta sobre Dani Olmo
Marcus Rashford remata con poco ángulo y el portero del Atlético de Madrid reacciona para sacar la mano derecha y evitar la anotación
Pedri es amonestado por una entrada a destiempo sobre David Hancko
A la escuadra azulgrana le cuesta mucho trabajo encontrar espacios para atacar
Ambos equipos juegan más en el centro del campo y sin correr riesgos
Después de un inicio de partido vertiginoso, ahora los dirigidos por Diego Simeone la matan todo el ritmo al juego
Marcus Rashford había empujado un gran servicio de Lamine Yamal, pero el joven extremo estaba en fuera de lugar antes de dar el pase
Nuevo remate de derecha de Marcus Rashford que se va a un lado de la portería colchonera
Disparo cruzado de Giuliano Simeone que se va desviado
Disparo de Joao Cancelo que contiene Juan Musso en dos tiempos
Disparo de Ademola Lookman que desvía el lateral del Barcelona a tiro de esquina
Gran jugada individual de Julián Álvarez por el costado derecho hasta meterse al área y patear a primer poste, donde se encontró con el portero catalán
Disparo de Marcus Rashford que desvía el guardameta del Atlético de Madrid para evitar que se cante el primero en el Camp Nou
El equipo de Hansi Flick se adueña del balón y el Atlético defiende en su propio campo
Rueda el balón en el Camp Nou, dando inicio al choque entre Barcelona y Atlético de Madrid
Ambos equipos se encontraron en semifinales de Copa del Rey y el Atlético de Madrid se llevó la serie con un global de 4-3
Los azulgranas ganaron el fin de semana 2-1 en el partido de LaLiga