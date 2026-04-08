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Champions League: Barcelona vs Atlético de Madrid - EN VIVO (Cuartos de Final - Ida)

Sigue EN VIVO el partido de ida de los Cuartos de Final de la Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid en nuestro Minuto a Minuto

Por: Enrique López

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Escudos del Barcelona y el Atlético de Madrid en el Camp Nou.Foto: Redes Sociales
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Barcelona
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Atlético de Madrid
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Champions League: Barcelona vs Atlético de Madrid - EN VIVO (Cuartos de Final - Ida)
41'Tarjeta amarilla para el Barcelona

Pau Cubarsí es amonestado por derribar a Giuliano Simeone siendo el último hombre y la jugada se va a revisar en el VAR

38'¡Koke se arriesgó a ver la tarjeta roja!

El mediocampista del Atlético de Madrid ya está amonestado y le pegó una fuerte patada a Jules Koundé

35'Cambio del Atlético de Madrid

Sale: David Hancko
​Entra: Marc Pubill

33'¡¡Ceercaa dos veces el Barcelona!!

Primero Lamine Yamal con un disparo que tapa la defensa y después Gerard Martín con un tiro que se va a un lado de la portería colchonera

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Lamine Yamal regateando a la defensa del Atlético.REUTERS
31'Tarjeta amarilla para el Atlético de Madrid

Koke es amonestado por una falta sobre Dani Olmo

30'¡¡Heroico Juan Musso!!

Marcus Rashford remata con poco ángulo y el portero del Atlético de Madrid reacciona para sacar la mano derecha y evitar la anotación

27'Tarjeta amarilla para el Barcelona

Pedri es amonestado por una entrada a destiempo sobre David Hancko

26'Barcelona tiene mucho tiempo el balón sin generar peligro

A la escuadra azulgrana le cuesta mucho trabajo encontrar espacios para atacar

23'El partido se ensucia con pequeñas faltas

Ambos equipos juegan más en el centro del campo y sin correr riesgos

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Giuliano Simeone pateando al arco.REUTERS
20'Atlético de Madrid mete el partido a su ritmo

Después de un inicio de partido vertiginoso, ahora los dirigidos por Diego Simeone la matan todo el ritmo al juego

17'¡Gol anulado al Barcelona!

Marcus Rashford había empujado un gran servicio de Lamine Yamal, pero el joven extremo estaba en fuera de lugar antes de dar el pase

14'¡Ahora se acerca el Barcelona!

Nuevo remate de derecha de Marcus Rashford que se va a un lado de la portería colchonera

12'¡Cerca el Atlético de Madrid!

Disparo cruzado de Giuliano Simeone que se va desviado

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Koke chocando con Jules Koundé por el balón.AFP
10'¡Nuevo aviso del Barcelona!

Disparo de Joao Cancelo que contiene Juan Musso en dos tiempos

7'¡Tapa Jules Koundé!

Disparo de Ademola Lookman que desvía el lateral del Barcelona a tiro de esquina

5'¡¡Ahora Joan García salva al Barcelona!!

Gran jugada individual de Julián Álvarez por el costado derecho hasta meterse al área y patear a primer poste, donde se encontró con el portero catalán

4'¡¡Atajadón de Juan Musso!!

Disparo de Marcus Rashford que desvía el guardameta del Atlético de Madrid para evitar que se cante el primero en el Camp Nou

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Marcus Rashford a punto de patear al arco.REUTERS
2'Barcelona comienza fiel a su estilo

El equipo de Hansi Flick se adueña del balón y el Atlético defiende en su propio campo

Primer Tiempo¡¡Comienza el partido de ida de los Cuartos de Final de la Champions League!!

Rueda el balón en el Camp Nou, dando inicio al choque entre Barcelona y Atlético de Madrid

12:58 Hrs¡¡Salen los equipos al césped del Camp Nou para escuchar el himno de la Champions League!!
12:45 HrsEl Camp Nou está listo para el duelo de Champions League
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Panorama del césped del Camp Nou.REUTERS
12:40 HrsBarcelona busca su revancha

Ambos equipos se encontraron en semifinales de Copa del Rey y el Atlético de Madrid se llevó la serie con un global de 4-3

12:30 HrsSerá el segundo de tres partidos entre Barcelona y Atlético de Madrid en dos semanasa

Los azulgranas ganaron el fin de semana 2-1 en el partido de LaLiga

12:25 HrsAlineación del Barcelona
12:25 HrsAlineación del Atlético de Madrid
12:10 Hrs¡¡Bienvenidos al partido de ida de los Cuartos de Final de la Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid!!

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