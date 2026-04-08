Champions League: Barcelona vs Atlético de Madrid - EN VIVO (Cuartos de Final - Ida)

Pau Cubarsí es amonestado por derribar a Giuliano Simeone siendo el último hombre y la jugada se va a revisar en el VAR

El mediocampista del Atlético de Madrid ya está amonestado y le pegó una fuerte patada a Jules Koundé

¡Koke se arriesgó a ver la tarjeta roja!

38' ¡Koke se arriesgó a ver la tarjeta roja!

Lamine Yamal regateando a la defensa del Atlético.

Lamine Yamal regateando a la defensa del Atlético. REUTERS

Primero Lamine Yamal con un disparo que tapa la defensa y después Gerard Martín con un tiro que se va a un lado de la portería colchonera

Koke es amonestado por una falta sobre Dani Olmo

Tarjeta amarilla para el Atlético de Madrid

31' Tarjeta amarilla para el Atlético de Madrid

Marcus Rashford remata con poco ángulo y el portero del Atlético de Madrid reacciona para sacar la mano derecha y evitar la anotación

Pedri es amonestado por una entrada a destiempo sobre David Hancko

A la escuadra azulgrana le cuesta mucho trabajo encontrar espacios para atacar

Barcelona tiene mucho tiempo el balón sin generar peligro

26' Barcelona tiene mucho tiempo el balón sin generar peligro

Ambos equipos juegan más en el centro del campo y sin correr riesgos

El partido se ensucia con pequeñas faltas

23' El partido se ensucia con pequeñas faltas

Después de un inicio de partido vertiginoso, ahora los dirigidos por Diego Simeone la matan todo el ritmo al juego

Atlético de Madrid mete el partido a su ritmo

20' Atlético de Madrid mete el partido a su ritmo

Marcus Rashford había empujado un gran servicio de Lamine Yamal, pero el joven extremo estaba en fuera de lugar antes de dar el pase

Nuevo remate de derecha de Marcus Rashford que se va a un lado de la portería colchonera

Koke chocando con Jules Koundé por el balón.

Koke chocando con Jules Koundé por el balón. AFP

Disparo cruzado de Giuliano Simeone que se va desviado

Disparo de Joao Cancelo que contiene Juan Musso en dos tiempos

Disparo de Ademola Lookman que desvía el lateral del Barcelona a tiro de esquina

Gran jugada individual de Julián Álvarez por el costado derecho hasta meterse al área y patear a primer poste, donde se encontró con el portero catalán

Marcus Rashford a punto de patear al arco.

Marcus Rashford a punto de patear al arco. REUTERS

Disparo de Marcus Rashford que desvía el guardameta del Atlético de Madrid para evitar que se cante el primero en el Camp Nou

El equipo de Hansi Flick se adueña del balón y el Atlético defiende en su propio campo

Rueda el balón en el Camp Nou, dando inicio al choque entre Barcelona y Atlético de Madrid

¡¡Comienza el partido de ida de los Cuartos de Final de la Champions League!!

Primer Tiempo ¡¡Comienza el partido de ida de los Cuartos de Final de la Champions League!!

¡¡Salen los equipos al césped del Camp Nou para escuchar el himno de la Champions League!!

12:58 Hrs ¡¡Salen los equipos al césped del Camp Nou para escuchar el himno de la Champions League!!

El Camp Nou está listo para el duelo de Champions League

12:45 Hrs El Camp Nou está listo para el duelo de Champions League

Ambos equipos se encontraron en semifinales de Copa del Rey y el Atlético de Madrid se llevó la serie con un global de 4-3

12:30 Hrs Será el segundo de tres partidos entre Barcelona y Atlético de Madrid en dos semanasa