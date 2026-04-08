Cade Cunningham vuelve y los Pistons le pegan una paliza a los Bucks

Cade Cunningham anotó 13 puntos y repartió 10 asistencias en su regreso tras una lesión con los Pistons de Detroit, que derrotaron 137-111 a los Bucks de Milwaukee. Detroit ganó su último partido en casa en la campaña regular.

Cunningham no había jugado desde el 17 de marzo, cuando sufrió un neumotórax en una victoria ante los Wizards de Washington. Se mostró cómodo al disputar 26 minutos en apariciones cortas. Encestó seis de 11 tiros de campo, incluido un triple, y capturó cinco rebotes.

"Me sentí realmente bien en la duela", dijo Cunningham. "Tengo que agradecer al personal médico y a los entrenadores, porque me pusieron en un excelente estado donde me sentí cómodo durante todos los minutos".

Durante la ausencia de su estrella, los Pistons se las arreglaron para contra con marca de 8-3 en ese periodo de tiempo.

"Nunca quieres ver lo que le pasó a Cade, pero no podíamos centrarnos en lo negativo", dijo el coach de los Pistons, J.B. Bickerstaff. "Nadie creía poder reemplazar a Cade, pero todos decidieron dar lo mejor de sí mismos. Eso es suficiente para que tengamos éxito".

Además de marcar el satisfactorio regreso de su estrella, la victoria consolidó el buen momento del equipo de la Ciudad Motor. Jalen Duren sumó 21 puntos y nueve rebotes por los Pistons, que ganaron por sexta vez en ocho partidos. Duncan Robinson anotó 20 puntos en una noche en la que el entrenador J.B. Bickerstaff mantuvo la participación de los cinco titulares por debajo de los 30 minutos.

Jalen Duren y Cade Cunningham firman autógrafos a sus seguidores. AFP

Detroit, con marca de 58-22, aún puede alcanzar las 60 victorias por primera vez desde la temporada 2005-2006 si gana sus últimos dos partidos contra los Hornets de Charlotte y los Pacers de Indiana.

Por su parte, los Bucks de Milwaukee sumaron una derrota más en su tramo final de la temporada, acumulando 10 duelos perdidos en sus últimos 13. Jericho Sims logró un triple-doble con 11 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, mientras que Ryan Rollins fue el mejor anotador de los Bucks con 23 puntos.