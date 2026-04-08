¡Zarpazos de Concachampions! Tigres saca ventaja del Seattle Sounders en el Volcán

Los Tigres abrieron los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, con par de zarpazos sobre el Seattle Sounders (2-0), en el Estadio Universitario de Nuevo León.

El buen resultado fue acompañado por un atractivo funcionamiento de los dirigidos por Guido Pizarro de inicio a fin, con Oziel Herrera como conducto para abrir el marcador, con todo y el peso anímico por un penalti fallado de Ángel Correa en el último suspiro del primer tiempo.

El volante lo hizo hasta el minuto 52, a pase de Fernando Gorriarán al área. Sin embargo, el tanto sirvió para despertar al equipo de la MLS, comandado por el técnico Brian Schmetzer; sobre la línea, Nahuel Guzmán también fue héroe de los universitarios.

La segunda anotación la impulsó el brasileño Joaquim, para el autogol de Jackson Ragen (76').

La vuelta de cuartos de final se disputará el 15 de abril, en el Lumen Field.

Tras el juego, Herrera habló para Fox One sobre su tanto y la motivación con la que retoman la actividad de Liga MX.

"(La jugada del gol), recuerdo que Gorriarán iba conduciendo en medio, sabía que me la daría, es jugada de entrenamientos y la pude definir bien. El partido de vuelta, la clave será que tenemos ventaja, no tirarnos atrás, hacer otro gol para tener más ventaja. Y contra Chivas, tenemos que pelear los dos torneos por la calidad de nuestro plantel".