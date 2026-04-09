Frentes Políticos / 9 de abril de 2026

1. Diseñar el futuro. Roberto Velasco, recién ratificado como canciller de México, comienza una nueva era en la SRE. Con un mensaje en redes agradeció la confianza y la distinción que la presidenta Claudia Sheinbaum depositó al nombrarlo como responsable de las relaciones exteriores del país. Velasco es un convencido de que la diplomacia existe para servir al pueblo. No dudó en subrayar que, con esta responsabilidad, ayudará a contribuir al diseño del futuro, donde haya condiciones para el “crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la construcción de una prosperidad compartida”. Asegura que buscará la amistad, cooperación y diálogo con todos los países del mundo. Bienvenido.

2. Capitales. Claudia Sheinbaum abrió Palacio Nacional a Larry Fink, presidente y director ejecutivo de BlackRock, en plena revisión del tratado con EU y Canadá, y el gesto marca línea. Sentados a la mesa, Sergio Méndez, director general de BlackRock México, y Adebayo Ogunlesi, presidente de Global Infrastructure Partners, no llegaron a escuchar, sino a medir certidumbre. Del lado oficial, Edgar Amador, titular de la SHCP, acompaña una conversación en la que el capital pide reglas y el gobierno ofrece señales. Entre infraestructura y tratados, la ecuación es simple, confianza y cautela.

3. Respaldo. Claudia Sheinbaum decidió asumir el costo político de una herramienta incómoda, pero necesaria, cortar el flujo del dinero ilícito sin tiempos muertos. Con el aval de la SCJN, la UIF gana velocidad en un terreno donde la demora suele ser complicidad. Su titular, Omar Reyes Colmenares, no sólo acumula cifras, 5 mil millones inmovilizados, sino que también realiza un cambio operativo que pone al Estado a la altura del reto financiero del crimen. El mensaje al sector privado busca dar certidumbre jurídica, pero el fondo es que quien esté dentro de la ley, no tiene nada que negociar. El resto, sí.

4. Ajuste. El tablero en la Ciudad de México se mueve con cálculo fino. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ejecuta un enroque que revela prioridades. Pablo Yanes deja Planeación para tomar Bienestar tras la salida de Araceli Damián González, quien regresa a la academia con la puerta entreabierta como asesora. No es un relevo cualquiera; es trasladar al arquitecto de la política social al área donde se reparte capital político en territorio. En su lugar, Enrique Irazoque asciende sin curva de aprendizaje, arropado por la continuidad técnica. Reacomodo que ordena la casa y concentra control. Las piezas cambian de casilla, no de estrategia.

5. Altura. A diez días del corte de listón, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, acelera los mensajes de modernidad con el teleférico de Uruapan, una obra que busca subir a la entidad al escaparate de la movilidad urbana. En tierra, la alcaldesa Grecia Quiroz, se convierte en pieza clave, con territorio, operación y el primer termómetro social de un proyecto que promete reducir tiempos y reordenar la ciudad. Hay tres mil 200 millones de pesos invertidos, simbolismo de la eficiencia que se quiere proyectar. Las cabinas están arriba, y las expectativas aún más. El verdadero trayecto apenas comienza.