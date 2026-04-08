Revelan el parte médico de Isaac del Toro: sufrió rotura muscular en el muslo

Isaac del Toro abandonó la Itzulia Basque Country 2026 tras sufrir una caída en la Etapa 3. Tras unas horas, el UAE-Team Emirates reveló el parte médico, donde se indicó que el mexicano tiene un desgarro muscular en el muslo derecho.

“Tiene una rotura en el músculo del muslo derecho y varias abrasiones asociadas”, indicó el reporte del Doctor Adrian Rotunnno, Director Médico del equipo.

Isaac del Toro se someterá a más exámenes complementarios como precaución, bajo la supervisión del personal médico.

“Por favor, únanse a nosotros para desearle a Isaac una pronta recuperación”, indicó el UAE-Team Emirates.

Isaac del Toro, de 22 años, inició la Etapa 3 de la Itzulia 2026 en el octavo lugar. En la etapa 1 finalizó en el sitio 13.

Cuando faltaban más de 80 kilómetros para que terminara la Etapa en Basauri, el originario de Ensenada sufrió una caída en la que también estuvieron involucrados corredores de los equipos Visma-Lease a Bike y EF Education-Easy Post.

Isaac del Toro se puso de pie y siguió con su bicicleta por un tramo, pero el dolor no lo dejó avanzar. Incluso, se le vio con dificultades para bajarse de la bici.

El mexicano se presentó a esta cita tras ganar la Vuelta a los Emiratos Árabes Unidos en febrero y la Tirreno-Adriático en marzo.