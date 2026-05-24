Filtran el camión de Pumas por si salía campeón ante Cruz Azul

Pumas perdió su octava Final en la historia de la Liga MX de forma agónica ante un gol en el 90+5’ de Rodolfo Rotondi en el Estadio Olímpico Universitario, mismo que obligó a guardar el camión que los esperaba para presumir La Octava por toda la CDMX.

En una noche que lucía ser de fiesta, Pumas se mantiene acumulando 15 años sin ganar la Liga MX y sus aficionados tuvieron que guardar las playeras de campeón que se vendían por $400 horas antes de que arrancara el enfrentamiento ante La Máquina de Joel Huiqui, quien se mantendrá como técnico celeste para el Apertura 2026.

Uno de los detalles más dolorosos y que con el paso de las horas podrá irse olvidando para aquellos aficionados universitarios que vieron caer a su equipo fue el camión rotulado que preparaban para pasear su nuevo cetro antes de meterlo en las vitrinas de Cantera.

Con la leyenda de “campeones” y las ocho estrellas sobresaliendo junto con el escudo, se filtró la imagen del camión que estaba listo para celebrar la corona universitaria… mismo que podía tener rumbo al Ángel de la Independencia, sin embargo, éste deberá ser guardado por al menos seis meses más.

Este detalle no fue el único que terminó por darle mala suerte a Pumas en esta Final del Clausura 2026, ya que lo del camión se une a las playeras que vendían en los alrededores del recinto de Ciudad Universitaria y a Nathan Silva, quien retó una máxima en el futbol y tocó el trofeo de la Liga MX antes de conquistarlo.

Si pudiera rescatarse un detalle positivo de esta amarga noche para su causa es la clasificación a la Concachampions 2027 junto con Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Tigres, mismos que intentarán mantener el cetro internacional en las vitrinas de la Liga MX.

BFG