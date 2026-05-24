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¡Nathan Silva tuvo la culpa! Pumas 'la cruzazuleo' por su defensor

Nathan Silva se convirtió en villano de Pumas desde antes de que el balón comenzara a rodar, ya que retó a una de las máximas del futbol y terminó cayendo

Por: Bernardo Ferreira

Nathan Silva tocó el trofeo antes de la Final ante Pumas, quienes terminaron cayendo agónicamente ante Cruz Azul.
Nathan Silva tocó el trofeo antes de la Final ante Pumas, quienes terminaron cayendo agónicamente ante Cruz Azul.Mexsport

Pumas tuvo el título en sus manos durante 23 minutos, sin embargo, Rodolfo Rotondi apareció en el minuto 90+5 para darle la décima corona a Cruz Azul; Nathan Silva retó al futbol en el día de medios y terminó cruzazuleandola frente a una Máquina que se consagró en el Estadio Olímpico Universitario.

A horas de que comenzara a rodar el balón en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en la ida, se llevó a cabo el Día de Medios en donde Nathan Silva retó al futbol y tocó el trofeo previo a la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul.

Durante los primeros 90 minutos, Nathan Silva y Pumas mantuvieron el cero en su arco de manera prácticamente milagrosa debido a las intervenciones de Keylor Navas.

Para la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas arrancó con la ventaja y más de 50 mil almas comenzaron a corear el tanto anotado por Robert Morales… solo que un autogol de Rubén Duarte y el agónico tanto de Rodolfo Rotondi, terminó por darle el título a Cruz Azul en el Clausura 2026.

Nathan Silva fue señalado inmediatamente en redes sociales, ya que los 15 años de espera seguirán aumentando en el club universitario, estancándose en 7 cetros y observando -en su propia cancha- que Cruz Azul suma 10 conquistas y se acerca a los máximos ganadores en la historia de la Liga MX: Chivas y Toluca (12), América (16).

Minutos después de la ceremonia, ninguno de los futbolistas de Pumas -ni Efraín Juárez- ofrecieron sus impresiones de un compromiso en el que terminaron con 9 sobre la cancha tras las expulsiones de Uriel Antuna (90+3’) y Ángel Rico (90+8’).

BFG

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