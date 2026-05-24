¡Nathan Silva tuvo la culpa! Pumas 'la cruzazuleo' por su defensor

Pumas tuvo el título en sus manos durante 23 minutos, sin embargo, Rodolfo Rotondi apareció en el minuto 90+5 para darle la décima corona a Cruz Azul; Nathan Silva retó al futbol en el día de medios y terminó cruzazuleandola frente a una Máquina que se consagró en el Estadio Olímpico Universitario.

A horas de que comenzara a rodar el balón en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en la ida, se llevó a cabo el Día de Medios en donde Nathan Silva retó al futbol y tocó el trofeo previo a la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul.

Durante los primeros 90 minutos, Nathan Silva y Pumas mantuvieron el cero en su arco de manera prácticamente milagrosa debido a las intervenciones de Keylor Navas.

Para la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas arrancó con la ventaja y más de 50 mil almas comenzaron a corear el tanto anotado por Robert Morales… solo que un autogol de Rubén Duarte y el agónico tanto de Rodolfo Rotondi, terminó por darle el título a Cruz Azul en el Clausura 2026.

Nathan Silva fue señalado inmediatamente en redes sociales, ya que los 15 años de espera seguirán aumentando en el club universitario, estancándose en 7 cetros y observando -en su propia cancha- que Cruz Azul suma 10 conquistas y se acerca a los máximos ganadores en la historia de la Liga MX: Chivas y Toluca (12), América (16).

Minutos después de la ceremonia, ninguno de los futbolistas de Pumas -ni Efraín Juárez- ofrecieron sus impresiones de un compromiso en el que terminaron con 9 sobre la cancha tras las expulsiones de Uriel Antuna (90+3’) y Ángel Rico (90+8’).

BFG