 ¡Al héroe Carlos Rotondi lo trajo uno de los peores entrenadores en la historia del Cruz Azul!

Carlos Rotondi tuvo una noche heroica con un gol que iluminó su carrera en México dejando en el archivo oscuro esas tristes penales cometidos ante el América en el pasado.

Él mismo lo aceptó cuando con la redención en el alma, pudo hablar de lo mal que le había ido anteriormente en finales.

La pasé jodido, llevaba años intentando sacar esto y por fin se dio. Agradezco mucho a mi familia que nunca me dejó caer cuando creí que estaba todo perdido y a las personas que siempre me apoyaron".

Lo más curioso de todo, es que la llegada de Carlos Rotondi, hoy en día figura del Cruz Azul, se dio gracias a las gestiones de uno de los peores entrenadores que tuvo esta institución en su historia.

¿Qué entrenador trajo a Rotondi?

Fue en el verano de 2022 cuando Carlos Rotondi entró en el radar de Cruz Azul. En ese momento era un jugador totalmente desconocido que deambulaba en la liga argentina con Defensa y Justicia con apenas algo de cartel.

Carlos Rotondi la pasó mal cuando jugó ante el América en otras liguillas. Mexsport

Ya había tenido una muy buena campaña en Uruguay con el Santiago Wanderers y antes en la Segunda División chilena, cuando Diego Aguirre, entrenador uruguayo que fue la primera gran apuesta de Víctor Velázquez como presidente, lo pidió casi como una condición.

Tardó en hacerse el papeleo mientras que Cruz Azul pagó 3.9 millones de dólares por él, pero valió la pena.

"Es el jugador que me falta para armar mi proyecto", decía en aquel 2022 Diego Aguirre, "lo necesito por su versatilidad y rapidez, es un hombre que ataca y defiende y lo podemos poner en diferentes posiciones en el campo siempre con el mismo rendimiento", lo alababa.

Un inicio de terro de Carlos Rotondi en Cruz Azul

El uruguayo Diego Aguirre sólo fue entrenador dos meses y medio de Cruz Azul, pero les dejó a Rotondi AFP

Sin embargo, en ese semestre las cosas fueron de mal en peor. Con Diego Aguirre el equipo ganó sólo dos juegos de 10 disputados y lo que desparramó todo fue la goleada de 7-0 ante el América, que proyectó el despido del entrenador.

Carlos Rotondi, que llevaba apenas un lento proceso de aclimatación, logró asentarse hasta convertirse en titular con todos los entrenadores: Raúl Gutiérrez, Martín Anselmi, Vicente Sánchez, Nicolás Larcamón y por supuesto Joel Huiqui, quien lo regresó a su posición de volante.

Su estancia parece estar encaminada a estrechos lazos con La Máquina y todo gracias al ojo de Diego Aguirre, aunque haya sido uno de los peores entrenadores de la historia.