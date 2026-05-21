Capturan a motociclista que disparó en Paseo de la Reforma

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que detuvieron al sujeto que disparó al aire, desde una motocicleta, cuando circulaba por Paseo de la Reforma, frente a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las autoridades capitalinas, tras conocer el caso que se difundió en redes sociales, se implementó un cerco virtual para analizar las imágenes, así como llevar a cabo los trabajos de investigación.

dfgh Foto: SSC

Se identificaron las características de la motocicleta y del conductor, el cual se dirigió a calles de la alcaldía Venustiano Carranza, por ello implementaron un despliegue operativo con vigilancias fijas, móviles y discretas en distintas zonas”.

Cuando los agentes de la SSC patrullaban las calles de la colonia Aquiles Serdán, sobre la avenida Oceanía, observaron la motocicleta a la que daban seguimiento, además del conductor, quien manipulaba una pistola.

Ante la flagrancia de los hechos, se acercaron y le ordenaron detenerse, pero puso en marcha la motocicleta para intentar escapar del lugar, aunque solo consiguió avanzar unos cuantos metros.

Los policías le realizaron una revisión preventiva y le encontraron:

31 bolsitas con un sticker color verde, todas con aparente marihuana

39 dosis de una sustancia similar a la ketamina

56 envoltorios con lo que pudiera ser metanfetamina

Un arma de fuego corta abastecida con cinco cartuchos útiles

Una mochila color negro

Dinero en efectivo

Un teléfono celular

Aseguraron la motocicleta color negro con gris sin placas de circulación

El detenido y todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

dfgh Foto: SSC

Finalmente, el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, afirmó que las investigaciones continuarán para dar con todos los responsables.

Esta noche, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron al presunto responsable de realizar disparos al aire el pasado 17 de mayo mientras circulaba por Av. Paseo de la #Reforma a bordo de una motocicleta”, informó en su cuenta de X.

En la misma red social añadió: “Ya fue puesto a disposición de la @FiscaliaCDMX para continuar con las investigaciones que nos permitan detener a todos los involucrados en los hechos”.

*DRR*