Willer Ditta reta a golpes a aficionado de Pumas en CU 

Después de un Clausura 2026 lleno de altibajos, con cambios en el banquillo y un arranque irregular, Cruz Azul encontró estabilidad bajo el mando interino de Joel Huiqui y se consolido como campeón de la Liga MX.

La Máquina consolidó una sólida defensa liderada por Willer Ditta, quien celebró con todo el título en México. Sin embargo, dicha celebración se vio opacada ya que el zaguero colombiano se enganchó con un aficionado de Pumas.

Willer Ditta y Robert Morales disputando el balón Mexsport

Ditta reta a golpes a aficionado de Pumas tras golpear a su hijo

Durante las celebraciones por el campeonato en el Estadio Olímpico Universitario, el defensor colombiano Willer Ditta protagonizó un momento de tensión al encararse con un aficionado de Pumas.

De acuerdo con varios videos que circulan en redes sociales, todo inició cuando un hincha local presuntamente arrojó un vaso de cerveza que impactó al hijo pequeño de Ditta.

El zaguero, visiblemente alterado, se acercó a la valla de seguridad del estadio y le recriminó este acto, gritándole varios con insultos fuertes, entre ellos frases como “La concha de tu madre, hijo de puta”.

Las imágenes muestran al jugador encarándose directamente mientras personal de seguridad y otros miembros del equipo intentaban calmar la situación, mientras le señalaban al presunto culpable de este acto.

Hasta el momento, no se ha reportado ninguna situación oficial de esto, sin embargo, seguramente saldrán las versiones oficiales en las próximas horas o días.

Joel Huiqui se quedará al frente del primer equipo de Cruz Azul tras su campeonato. REUTERS

La violencia presente en CU durante la Final

La Final entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario estuvo marcada por un operativo de seguridad reforzado, con más de 3,000 elementos desplegados. Sin embargo, esto no evitó incidentes dentro y fuera del estadio.

Aficionados, mayormente locales, protagonizaron agresiones, incluyendo lanzamientos de objetos y confrontaciones con seguidores celestes que lograron ingresar.

Reportes indican expulsiones de hinchas por causar conflictos en las tribunas y broncas en las inmediaciones del Universitario. Un caso destacado involucró a una familia de presuntos agresores que fue retirada por la policía, lo que derivó incluso en una denuncia por discriminación de una funcionaria.