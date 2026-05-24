Los 2 récords de Joel Huiqui tras su campeonato: 7 partidos y primer interino mexicano

La conquista de la décima estrella por parte de Cruz Azul en el Clausura 2026 quedará grabada en la mente del director técnico interino, ahora confirmado para el Apertura 2026, Joel Huiqui, quien entró a los libros de récords de la Liga MX tras ganarle a Pumas en la final 2-1.

Huiqui llegó al equipo en la última jornada como reemplazo de Nicolás Larcamón. Al inicio, esa designación generó dudas y, en realidad, varios veían ese movimiento como una forma de renunciar al campeonato, pero la realidad siete partidos después ha sido distintas.

Su capacidad para revitalizar el vestuario cementero lo catapultó de ser un simple relevo de emergencia a convertirse en el héroe definitivo de La Noria. Además, este logro tiene un tinte histórico muy particular: el ídolo cementero se consagra como el primer director técnico mexicano interino que logra coronarse en la Liga MX.

Otros técnicos interinos que tocaron la gloria

A lo largo de la historia de la Liga MX, pocos estrategas han hecho lo mismo que Huiqui. El antecedente más icónico se remonta a la temporada 1984-1985, cuando el argentino Miguel Ángel López relevó a Carlos Reinoso en el América y terminó guiando a las Águilas al campeonato derrotando a los Pumas.

Joel Huiqui se quedará al frente del primer equipo de Cruz Azul tras su campeonato. REUTERS

Años más tarde, el Apertura 2002 vio a Alberto Jorge tomar a un Toluca embalado en plena Liguilla para bordar una nueva estrella escarlata.

Antonio Mohamed, actual estratega del Toluca, logró algo similar con el Monterrey en el Apertura 2019 derrotando al América. Robert Dante Siboldi también está en la lista al tomar los controles de los Tigres en el Clausura 2023 ganando el título ante Chivas.

El segundo estratega con menos partidos para ser campeón

Con su reciente hazaña, Joel Huiqui se posicionó en un selecto grupo estadístico. Tras dirigir únicamente siete compromisos, Huiqui se convirtió en el segundo entrenador en la historia de los torneos cortos que necesita menos encuentros en el banquillo para ganar el título.

El récord absoluto y casi insuperable pertenece a Alberto Jorge. En aquel polémico Apertura 2002, el sudamericano se sentó en el banquillo mexiquense durante solo cuatro duelos (Semifinales y Final) como parte de la herencia de las salidas de Ricardo Lavolpe y Wilson Graniolatti, quienes dejaron al Toluca.