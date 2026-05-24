Joel Huiqui y el discurso al medio tiempo que le dio el décimo campeonato a Cruz Azul

La historia del décimo campeonato de Cruz Azul en la Liga MX es una historia de recuperación, pero también de perseverancia luego de no haber podido anotar un gol en el partido de ida ante la fuerte defensa de Pumas, pero sobre todo, de recuperación tras un primer tiempo donde recibieron un gol que los ponía contra las cuerdas, no solo en el marcador, también en el tema mental.

Efraín Juárez, estratega de los Pumas de la UNAM, diseñó un plan para, de nueva cuenta, apostar al contragolpe, tal como lo hicieron en el partido de ida y que casi les daba resultado. Ahora, en el Olímpico Universitario, la estrategia pagó en el minuto 30 cuando Robert Morales encontró un balón fuera del área y sacó un potente derechazo para abrir el marcador a favor de Pumas que permitía soñar con acabar con 15 años de sequía.

Joel Huiqui se quedará al frente del primer equipo de Cruz Azul tras su campeonato. REUTERS

El discurso de Joel Huiqui y la remontada de La Máquina

Con el marcador en contra y la presión de jugar como visitantes, el medio tiempo se convirtió en el punto de inflexión. Joel Huiqui, director técnico del Cruz Azul, entendió que el aspecto mental y la tranquilidad serían las llaves para revertir la situación ante la euforia auriazul.

El entrenador mexicano reveló la forma en la que motivó a su plantilla, cediéndoles el mérito absoluto del campeonato tras el silbatazo final. “Hemos insistido toda la Liguilla, desde que tomé al equipo en la Jornada 17, que lo más importante en el club son los jugadores”, aseguró el timonel a los micrófonos de TUDN.

Huiqui destacó que solo les pidió una cosa a sus jugadores en el descanso. “Hoy, en el medio tiempo, mi mensaje fue muy simple, muy básico, donde les dije ‘el partido se va a abrir cuando tengamos una oportunidad de gol, pero tengamos paciencia, orden en el trabajo y en la parte ofensiva también’. Fue un mensaje muy simple, muy claro, y los jugadores ganaron el partido”, confesó.

Joel Huiqui logró dos marcas importantes con su primer campeonato con Cruz Azul. REUTERS

Las palabras de Huiqui tuvieron efecto y al minuto 53 Rubén Duarte hizo un autogol para el empate del partido. El miedo cambió de bando y Pumas se desmoronó sufriendo las expulsiones de Uriel Antuna, tras una plancha sobre Jeremy Márquez, y posteriormente de Ángel Rico.

Cruz Azul mantuvo el orden ofensivo y Carlos Rotondi firmó el 2-1 definitivo para el campeonato.