Final de The Boys: Diferencias clave entre la serie de Prime Video y el cómic

La serie de The Boys está a punto de llegar a su final luego de cinco temporadas, pero existen grandes diferencias entre la historia presentada a través de la plataforma Prime Video y la original del cómic creado por Garth Ennis y Darick Robertson, desde el tono de la trama, los orígenes de los personajes y el desarrollo de los mismos, por ello, a un día de que se estrene el último capítulo, vale la pena conocer estos cambios significativos.

EL TONO OSCURO DE LAS VIÑETAS FRENTE A LOS PODERES DE LA TELEVISIÓN

El material impreso rompe todos los límites de la censura. Los cómics despliegan un nivel de violencia y depravación grotesco, construyendo un universo oscuro y cínico donde resulta imposible empatizar con el grupo de The Boys o con la corporación de Homelander.

La adaptación televisiva humaniza a los protagonistas. El guion de la serie moldea un lado sensible en los personajes, justificando sus acciones a través de traumas personales y dilemas morales ausentes en las páginas impresas.

Butcher frente a Homelander. Foto: Amazon Prime Video

El uso del Compuesto V marca una diferencia operativa enorme. En las historietas, todos los integrantes del escuadrón anti-metahumanos ingieren la sustancia para igualar la fuerza física de sus enemigos.

En la pantalla, la dinámica cambia por completo. Solamente Kimiko y Billy Butcher adquieren habilidades sobrehumanas temporales o permanentes, elevando el riesgo y la dificultad de sus misiones clandestinas contra Los Siete.

La alineación del equipo también sufre alteraciones. Las versiones de Starlight y A-Train nunca desertan para unirse a los justicieros en los cómics, mientras que la producción de Prime Video coloca esta alianza como el motor central de la historia.

El desarrollo romántico aporta otra variante narrativa. La serie profundiza en el trasfondo de Kimiko y Frenchie para explorar temas de consentimiento y trauma, construyendo una relación ausente en el papel, donde sus roles resultan planos.

IDENTIDADES SECRETAS Y EL CAMBIO DE ORIGEN DE HOMELANDER

El árbol genealógico del principal antagonista muta radicalmente en televisión. La serie establece a Homelander como el hijo biológico de Soldier Boy, conectando ambos legados de poder bajo el control total de Vought.

En los impresos, el origen apunta a otra dirección. El material genético utilizado para engendrar al líder de Los Siete provino directamente de Stormfront, quien en las historietas es un hombre y figura como el primer superhéroe creado durante la Segunda Guerra Mundial.

Stormfront en los cómics es hombre. Foto: Redes Sociales

El mayor misterio del cómic desaparece en la adaptación. Las viñetas revelan a Black Noir como un clon genético de Homelander, creado en secreto por Vought como un arma de contingencia, convirtiéndolo en el verdadero autor de las peores atrocidades.

La plataforma de streaming descarta el recurso del clon. El Black Noir original se presenta como Earving, un hombre afroamericano con daño cerebral causado por Soldier Boy en Nicaragua. Tras su muerte, la corporación simplemente disfraza a otro actor bajo el traje negro.

Black Noir en los cómics. Foto: Redes Sociales

El tablero político incorpora el poder de Victoria Neuman. La serie transforma al personaje original —un político masculino corrupto y manipulable— en una mujer implacable, colocándola como una pieza ejecutora directa en el juego de ajedrez de la empresa.

El conflicto final también reescribe el destino de Becca y Ryan Butcher. El cómic condena a Becca a morir durante el parto, obligando a Billy Butcher a asesinar al instante al feto superhumano que lo ataca. El personaje de Ryan no existe a largo plazo.

El póster del último capítulo de The Boys. Foto: Amazon Prime Video

La serie reestructura el futuro de la franquicia. Becca sobrevive al parto y cría a Ryan en aislamiento. Tras su posterior fallecimiento, el joven salta como el eje central del conflicto moral, atrapado entre la crianza vengativa de Butcher y la influencia destructiva de Homelander.

The Boys llegará a su final este miércoles 20 de mayo en Prime Video, será hasta entonces cuando los fans de Homelander y compañía decidan qué desenlace les pareció mejor, si el que vieron en las pantallas o el que leyeron anteriormente en los cómics.