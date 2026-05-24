¡Es oficial! Víctor Velázquez confirma que Joel Huiqui se queda al frente de Cruz Azul

Llegó con muchas dudas y ahora, es un héroe. El nombre de Joel Huiqui ahora pertenece a la elite de la Liga MX tras ganar su primer campeonato con Cruz Azul, un título que además le asegura la permanencia en el banquillo de La Máquina, tal como lo había prometido Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul en días pasados.

Víctor Velázquez, presidente del club capitalino, fue transparente al explicar en días pasados la postura de la directiva sobre el estratega interino, quien asumió el mando de emergencia en la última jornada tras el despido de Nicolás Larcamón.

“Cuando se decidió que continuará con este torneo, con este proyecto, sabíamos de sus capacidades por supuesto, y hemos platicado que él va a continuar siempre y cuando se obtenga el campeonato”, dijo el directivo antes del partido de vuelta ante Pumas.

Las palabras se mantuvieron horas antes del partido definitivo, donde Velázquez aseguraba que Huiqui tendría un lugar en la institución sin importar el resultado, aunque dejaba en duda su posición.

"Joel Huiqui es de casa, viene desde debutar en Cruz Azul desde Lagunas Oaxaca, tiene el ADN de Cruz Azul, va a seguir en Cruz Azul, no sé cómo, pero espero que nos represente próximamente como entrenador del primer equipo", declaró el presidente.

Joel Huiqui logró su primer campeonato con Cruz Azul REUTERS

Promesa cumplida para Huiqui

Pero luego del encuentro y de una final en la que Cruz Azul mostró un estilo ofensivo tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta logrando la victoria 2-1, aprovechando la ventaja numérica sobre Pumas, Víctor Velázquez cumplió su palabra y aseguró que Huiqui se mantendrá al frente del equipo en el Apertura 2026.

Al hablar sobre el futuro del entrenador mexicano, el directivo dijo: “siempre fui muy honesto con él, le dije ‘te quedas si eres campeón’ y ahora se queda”.

Sin embargo, Velázquez fue claro que, al igual que en el pasado, Huiqui deberá seguir dando resultados para mantenerse en el banquillo porque “Cruz Azul es una institución muy exigente”.

Huiqui se convierte en el segundo entrenador con menos juegos disputados en un torneo que logra el campeonato con solo siete partidos, seis de ellos en la liguilla y uno en el calendario regular.