El estreno de “MasterChef 24/7” dejó a uno de sus participantes dando de qué hablar desde el primer programa. Lancer terminó enfrentando las críticas del jurado luego de varias actitudes que no pasaron desapercibidas durante el reto inicial.

Y es que el chef Adrián Herrera frenó la dinámica para llamarle la atención frente a sus compañeros y, como consecuencia, recibió el primer delantal negro de la temporada. Con esa decisión, el concursante quedó automáticamente entre los participantes en peligro de abandonar la competencia.

Rápidamente, como era de esperarse, el nombre de Lancer acaparó las redes sociales, ¿pero quién es este influencer?

¿Quién es Lancer? El participante más polémico de MasterChef IG masterchefmx

Lancer, el influencer que acaparó la atención en MasterChef 24/7

Aunque su nombre comenzó a sonar con fuerza tras su llegada a “MasterChef 24/7”, la realidad es que todavía existe poca información pública sobre la vida personal de Lancer.

El creador de contenido se llama realmente Bruno Alonso Bautista Quintero y ha construido su presencia en redes sociales con videos de estilo cinematográfico.

Dentro de sus plataformas suele compartir contenido enfocado en historias de terror, relatos con elementos de suspenso y temas relacionados con acontecimientos históricos. Parte de su identidad digital gira alrededor de una narrativa más visual y dramatizada, algo que le ayudó a reunir seguidores principalmente en TikTok y otras redes sociales.

Antes de aparecer en el reality de cocina, Lancer también participó en el programa “Enamorándonos” durante 2024, donde tuvo una breve exposición televisiva.

Ahora, su ingreso a “MasterChef 24/7” lo colocó nuevamente frente al público, aunque esta vez en medio de críticas por la actitud que mostró durante los primeros retos de la competencia.

¿Quién es Lancer? El participante más polémico de MasterChef IG lancer3one

¿Qué pasó con Lancer en MasterChef 24/7?

La tensión dentro de “MasterChef 24/7” aumentó después de una dinámica realizada durante la madrugada, en la que los concursantes tuvieron que quedarse en la cocina vigilando distintas preparaciones antes de poder descansar.

Mientras algunos aprovechaban el tiempo para avanzar en sus tareas, Lancer terminó llamando la atención por una acción que molestó al jurado.

En medio de la espera, el influencer comenzó a jugar y bailar encima de una de las áreas de trabajo de la cocina, una escena que fue retomada más tarde por la producción frente a los chefs. La reacción más fuerte vino de parte de Adrián Herrera, quien frenó la actividad para reclamarle directamente por lo ocurrido.

El chef cuestionó la falta de seriedad del participante y dejó claro que las estaciones de cocina no eran un espacio para hacer bromas. La situación escaló rápidamente cuando Herrera decidió enviarlo a la zona de riesgo entregándole el mandil negro.

Pese al momento incómodo, Lancer mantuvo una actitud relajada e incluso lanzó algunos comentarios en tono burlón mientras recibía la sanción, algo que terminó generando todavía más reacciones entre los seguidores del programa.