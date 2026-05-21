Familia acusa ataque planeado contra alumno en baños del CCH Sur

Una agresión con armas punzocortantes dentro del CCH Sur desató nuevamente cuestionamientos sobre la seguridad en el plantel, luego de que familiares de un estudiante denunciaron que el ataque habría sido planeado por otros alumnos.

De acuerdo con una denuncia difundida en redes sociales, Jesús fue citado en uno de los baños de la escuela, donde presuntamente lo esperaban cuatro jóvenes armados con navajas.

Lo citaron en el baño, donde lo esperaba él y otros tres tipos armados con navajas”, señala la publicación hecha por una familiar del estudiante.

La familia también cuestionó las medidas de seguridad del plantel y recordó que en septiembre pasado un estudiante fue asesinado dentro de la misma escuela, hecho tras el cual se instalaron detectores de metales.

Horas antes, la dirección del CCH Sur informó mediante un boletín que alrededor de las 11:25 horas ocurrió una “riña entre estudiantes” en los baños del edificio N, donde uno de los involucrados sufrió lesiones menores.

El plantel señaló que el alumno recibió atención médica y que se activaron los protocolos institucionales correspondientes, aunque no mencionó el uso de armas ni posibles responsables.

Familiares del estudiante exigieron que el caso sea investigado y que los agresores reciban sanciones más allá de una suspensión escolar.