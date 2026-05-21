Sheinbaum revela que hay ficha roja contra Rubén Rocha y otros acusados por EU de narcotráfico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la existencia de una ficha roja de Interpol en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve acusados por delitos de narcotráfico. Esta medida se deriva de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Nueva York.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria abordó el estatus legal de los exfuncionarios sinaloenses y aclaró cuál es la postura del Gobierno federal ante las peticiones de la justicia estadounidense.

A pregunta expresa de la prensa, Sheinbaum Pardo explicó que la alerta internacional es una solicitud directa de las autoridades de Estados Unidos, lo que limita la movilidad de los acusados fuera del territorio nacional.

"Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten en fichas rojas por parte de la Interpol. Si ellos llegaran a salir de México hacia otros países, a partir de la alerta roja podrían llegar a detenerlos", reveló la presidenta.

La mandataria aseguró que el gobierno federal no mantiene una vigilancia especial sobre los señalados del gobierno de Rocha Moya en Sinaloa y el senador Enrique Inzunza. Argumentó que, si bien la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación sobre el caso, no existe un mandato que obligue al gobierno a rastrear a las 10 personas señaladas.

"La Fiscalía, como saben, abrió una investigación, entonces ellos desarrollarán su investigación, pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular con las otras personas", argumentó.

Funcionarios de Sinaloa que se entregaron a EU

Mientras la alerta de Interpol se mantiene activa para Rocha Moya y otros excolaboradores, algunos de los implicados ya han tomado la decisión de enfrentar a la justicia estadunidense. Hasta el momento, los funcionarios que se han entregado son:

Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas del estado.

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vjcm