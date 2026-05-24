Pumas tiene historial negativo en Finales de Liga MX tras caer ante Cruz Azul

Antes de que comenzara la Final del Clausura 2026, se vendían playeras de Pumas campeón como pan caliente… solo que Rodolfo Rotondi y Cruz Azul tenían una historia distinta por contar y le propinaron su octava Final perdida a los universitarios, quienes cuentan con historial negativo en partidos por el título de Liga MX.

Con un agónico gol de Rodolfo Rotondi, Cruz Azul se coronó por décima ocasión en su historia y enmudeció el Estadio Olímpico Universitario, recinto que vio caer a su escuadra por octava ocasión en una Final dentro del futbol mexicano.

Una épica narración de Andrés Vaca y Christian Martinoli dejó en el recuerdo la décima corona de Cruz Azul, mientras que Pumas sigue aumentando meses a esos 15 años sin título de Liga MX.

Pumas es cobijado por su público previo a la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul. Mexsport

Con Efraín Juárez como estratega, Pumas dejó ir el título de Liga MX por octava ocasión en su historia, manteniéndose con 7 trofeos en sus vitrinas y estancándose en el con Pachuca en cantidad de cetros obtenidos; los universitarios tienen a seis clubes por delante con más conquistas en el futbol nacional: América (16), Chivas (12), Toluca (12), Cruz Azul (10), Tigres (8) y León (8).

Finales perdidas por Pumas en el futbol mexicano

Estas son todas y cada una de las Finales y rivales ante los que ha caído la escuadra universitaria, siendo América, Cruz Azul y Tigres sus némesis cuando se trata de disputar el campeonato de la Liga MX; cayó en dos ocasiones ante cada uno de ellos:

1977-78 / Vs Tigres.

1978-79 / Vs Cruz Azul.

1984-85 / Vs América.

1987-88 / Vs América.

Apertura 2007 / Vs Atlante.

Apertura 2015 / Vs Tigres.

Guardianes 2020 / Vs León.

Clausura 2026 / Vs Cruz Azul.

* En 1967-68 también terminaron con el subcampeonato en sus manos, sin embargo, en dicha temporada no se disputó una Final al decretarse al campeón por criterio de tabla general.

BFG