Faitelson arremete contra Marc Crosas en vivo: "Me la pel*s, no tienes huev*s"

Entre críticas a la gestión de América por el actual semestre en donde son sextos de la tabla, David Faitelson encaró a Marc Crosas durante un programa completamente en vivo: “Marc, a mí me la pel*s, no tienes huev*s”; se encendió la mesa de debate en una cabalística Jornada 13 con resultados sorpresivos.

Polemizando sobre quién es el máximo responsable del actual momento del América, David Faitelson señaló la amistad que Miguel Herrera y Mauricio Ymay tienen con Santiago Baños, quien es severamente criticado por la afición azulcrema.

Santiago Baños se mantiene como Presidente Deportivo de América pese a las críticas por parte de la afición. Mexsport

Ante ello, Marc Crosas entró a la discusión y arremetió ante el polémico periodista David Faitelson, quien en no señaló quién es el máximo responsable de la crisis americanista: “O no te atreves a criticar al dueño”.

Ante ello, el debate escaló y Faitelson se lanzó con todo ante Marc Crosas:

Te voy a decir una cosa mi querido Crosas, a mí me la pelas. Nada más para que sepas con quién tratas eh”.

Entre risas nerviosas por estar en un programa en vivo, Mauricio Ymay, Miguel Herrera y Tito Villa se mantuvieron distantes y Crosas utilizó la polémica de Efraín Juárez en recientes semanas para mantener el fuego en la mesa de debate:

“Luego se va a atrever a venir a criticar a Efraín Juárez por sus gestos”.

Finalmente, retándolo a algo más allá de una polémica tras el empate de América ante Santos, Faitelson cerró con un reto hacia el exfutbolista:

Tú como un gran compañero de trabajo mío, me echas al dueño de la empresa encima. No tienes hu*vos. Y te voy a ver después de la pausa y vamos a platicar allá afuera. Eso no se hace”.

Tras ello, el programa continuó su curso y ambos se mantuvieron hasta el fin de Linea de 4, dejando el momento en uno de los que podría marcar la televisión deportiva mexicana. Ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto en redes sociales.

BFG