¡En silla de ruedas si hace falta! Kimmich manda advertencia al Madrid por Harry Kane

Joshua Kimmich, mediocampista del Bayern Munich, aseguró que todo el plantel confía en que Harry Kane estará disponible para el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

A pesar de que Kane se ha perdido partidos recientes por molestias en el tobillo, Kimmich fue contundente al declarar: “jugaría incluso en silla de ruedas si hiciera falta”, mostrando la fe del equipo en que el delantero inglés podrá disputar este crucial compromiso europeo.

La preocupación surgió tras la ausencia de Kane en la victoria del Bayern 3‑2 sobre el Friburgo en la Bundesliga, pero tanto el cuerpo técnico como los compañeros confían en que no se trata de una lesión grave.

El director deportivo Max Eberl señaló que los fisioterapeutas trabajan de manera constante para recuperarlo, mientras que el técnico Vincent Kompany adoptó un enfoque prudente, señalando que la decisión dependerá de la evolución física de Kane en los próximos días.

La posible participación de Kane agrega un ingrediente decisivo al enfrentamiento en el Bernabéu, ya que el delantero inglés es uno de los máximos goleadores del Bayern esta temporada y su presencia podría ser clave en una eliminatoria que promete ser uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la Champions League.