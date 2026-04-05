Investigación de Le Monde revela irregularidades en la Final de la Copa Africana

Mientras que el TAS sigue la investigación para resolver si Senegal debe recuperar la Copa Africana de Nacionesde la que fue despojada luego de una decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el diario francés Le Monde ha publicado una investigación en donde revela datos donde, se da a entender, que se creó un ambiente para favorecer a Marruecos.

El diario francés ha señalado diversos eventos que pueden resultar irregulares y que no comenzaron el día del partido. De hecho, el encuentro caótico entre Senegal y Marruecos fue solo el final de una historia de pesadilla que, según los datos de Le Monde, vivió Senegal.

Según el rotativo, la final comenzó a perderse en la gestión de los campamentos base. Senegal denunció un trato hostil desde su llegada, siendo desplazados a hoteles que no cumplían con los estándares mínimos de la CAF y que parecían orientados a crear un desgaste para ellos, una situación a la cual sobrevivieron llegando a la final.

Pero según revela la investigación del medio francés eso ni siquiera es lo peor, sino que se puede hablar de un posible intento de espionaje. El equipo de Senegal fue albergado para sus entrenamientos en el complejo Mohammed VI, el mismo centro donde estaba el equipo de Marruecos.

El escándalo del arbitraje y el factor político

La investigación también apunta que el árbitro central pudo haber sido manipulado, en este caso, para no expulsar a jugadores senegaleses luego de que ellos decidieron dejar la cancha como un reclamo por las decisiones arbitrales.

Le Monde apunta que el silbante habría recibido “instrucciones institucionales” para no expulsarlos con el objetivo de mantener el espectáculo.

Actualmente, la CAF decidió otorgar la copa a Marruecos luego de que consideraron que el abandono de los jugadores de la cancha por unos minutos era una violación al reglamento. Senegal ha decidido asistir al TASbuscando que la copa le sea restituida, aunque en la realidad no se ha regresado ni se ha realizado una ceremonia para otorgar el trofeo a los marroquíes.

El campeón de un torneo que acabó hace meses aún está por definirse y, lo peor de esto, es que la decisión aún será larga.