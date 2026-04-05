“No soy el Otaku del gol”, la Hormiga González confiesa por qué le incomodaba

Armando ‘Hormiga’ González vive uno de los mejores momentos de su carrera, pero antes de consolidarse como campeón de goleo de la Liga MX y referente de Chivas, tuvo que convivir con un apodo que no le resultaba nada cómodo: el “Otaku del gol”.

El delantero rojiblanco de 22 años, hoy pieza clave en el proyecto que encabeza Gabriel Milito, habló abiertamente sobre ese sobrenombre durante su participación en el podcast oficial del club, donde reveló el contexto en el que surgió.

No es que no me guste, me gusta más ‘Hormiga’. Al principio me incomodaba un poco porque me hacían mucha burla”, confesó el atacante.

“La primera vez que me lo dijeron fue en la Sub-23 y me hacían burla, decían que no me bañaba, que me daban miedo las mujeres”, añadió, recordando los momentos en los que el apodo estaba lejos de ser positivo.

Lejos de convertirse en una motivación inmediata, el mote nació en un entorno complicado para el delantero, quien tuvo que aprender a lidiar con las bromas dentro del vestidor mientras buscaba abrirse camino en el primer equipo.

Si te dicen otaku, piensas en los que se disfrazan y hacen todo ese rollo, pero yo no soy así, entonces era algo que me molestaba”, explicó.

“Pero es algo que vas recibiendo y ya ahorita sé que las personas lo dicen con cariño”, sentenció.

El cambio de percepción llegó de la mano de su crecimiento en la cancha, donde González pasó de ser una promesa a convertirse en uno de los delanteros más determinantes del futbol mexicano, liderando el ataque del Guadalajara.

Sus actuaciones durante el Apertura 2025 y lo mostrado en el Clausura 2026 no solo lo colocaron en la cima del goleo, sino que también lo llevaron a ser considerado por la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, donde ya logró marcar.

Hoy, la ‘Hormiga’ no solo representa presente, sino también futuro, en un momento donde su nombre comienza a tomar peso dentro del futbol nacional y apunta a consolidarse rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Aunque el apodo de “Otaku del gol” sigue presente, el delantero dejó claro que su historia ya no está marcada por las burlas, sino por su rendimiento.

Porque más allá de cualquier etiqueta, Armando González se está construyendo a base de goles.