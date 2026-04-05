“Sabía que lo íbamos a lograr”:  Gabriela Jaquez cumple su profecía y hace historia en la NCAA

Las Bruins de UCLA conquistaron el primer campeonato nacional de baloncesto femenino de la NCAA en su historia. Con una exhibición de dominio absoluto, el equipo californiano cumplió su misión al vencer 79-51 a South Carolina en la gran final del March Madness 2026 donde la mexicana Gabriela Jaquez fue parte clave en el resultado rompiendo una sequía institucional que databa de 1978.

Gabriela Jaquez encabezó la ofensiva de UCLA con 21 puntos, sumados a 10 rebotes y cinco asistencias. Junto a Lauren Betts (nombrada Jugadora Más Destacada), Jaquez neutralizó a las Gamecocks desde el primer cuarto, cerrando una temporada de ensueño con un récord de 37-1. La victoria fue presenciada desde las gradas por su hermano, Jaime Jaquez Jr., estrella del Miami Heat, quien viajó para ver a su alma mater hacer historia.

"Sabía que lo lograríamos": La voz de la campeona mexicana

Después del final del partido, Gabriela Jaquez compartió su sentir tras alcanzar la meta que se trazó hace cuatro años. Sus declaraciones reflejan no solo la calidad técnica, sino la fortaleza mental que la llevó a la cima:

“Sabía que lo íbamos a lograr. Al venir a UCLA, todos nos propusimos una meta, e imaginé este momento. Lo imaginé tantas veces, y estoy tan, tan orgullosa. Llorar mucho, el confeti, todos los aficionados aquí apoyándonos, mi familiaaquí, significa todo. Celebrar con este grupo, como... estoy tan feliz”.

La jugadora mexicana profundizó en la conexión con su familia, motor fundamental en su carrera profesional: “Un momento muy especial. Amo mucho a mi familia. Me han apoyado en cada paso del camino. Mi mamá estaba llorando a mares antes de que empezara el juego, en la despedida, y yo estaba como: ‘Mamá, yo también, pero todavía no. No puedo llorar todavía’. Ha sido tan emocional. El hecho de que sea la última vez que uso este uniforme también me pone muy emocional. Pero terminar así lo significa todo”.

La mexicana indicó que este resultado es el trabajo de una meta que se trazó desde el año pasado. “La mente es tan poderosa. Nos hemos estado preparando para esto desde el 25 de septiembre. Ese fue nuestro primer entrenamiento. Y durante mucho tiempo, nos propusimos esto. Y estoy tan, tan orgullosa”.