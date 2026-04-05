Con su familia en las gradas, Valenzuela debuta con hit en MLB

Brandon Valenzuela tuvo un debut con un ingrediente especial: su familia viajó desde Hermosillo hasta Chicago para acompañarlo en el inicio de su carrera en Grandes Ligas, y el sonorense respondió con hit en su primer turno.

Antes incluso de que comenzara el juego, Valenzuela se acercó a la grada para saludar a su familia, que hizo el viaje desde Sonora para estar presente en un momento único, una escena que más tarde también tomó fuerza en redes sociales.

El receptor de los Azulejos de Toronto fue titular desde el inicio detrás del plato, luego de haber permanecido en la banca el juego anterior, en una decisión que le abrió la puerta para vivir una tarde completa en su presentación en MLB.

En la caja de bateo, el momento llegó en la tercera entrada, sin outs, con Andrés Giménez en primera base tras recibir pasaporte. Ahí, Valenzuela no se guardó nada.

Le hizo swing a los primeros dos lanzamientos que vio como jugador de Grandes Ligas: el primero terminó en foul, pero en el segundo conectó sólido hacia el jardín derecho, depositando la pelota contra su banda para firmar su primer hit en Grandes Ligas.

Después de ese primer impacto, el juego le presentó otra cara. En sus siguientes dos turnos fue retirado por la vía del ponche, en un ajuste natural dentro de su primera experiencia en el máximo nivel.

El cierre también lo dejó a la expectativa. En la última entrada, Valenzuela se quedó en el círculo de espera, viendo cómo el turno de Andrés Giménez terminó en ponche, lo que marcó el final del juego.

El sonorense también escribió su nombre en la historia. Se convirtió en el jugador mexicano número 153 en debutar en Grandes Ligas, sumándose a la lista de peloteros nacionales en MLB.

Además, su llegada refuerza el peso de su ciudad. Hermosillo alcanzó los 11 peloteros en Grandes Ligas, empatando a Ciudad Obregón en el segundo lugar histórico, y colocándose a solo uno de Tijuana (12), líder nacional.

La tendencia reciente también respalda el momento. Desde 2020, Hermosillo ha tenido seis debuts en MLB, cifra que ahora sube a siete con Valenzuela, consolidando a la ciudad como uno de los principales semilleros del país.

En lo colectivo, la historia fue distinta. Toronto cayó 3-0 ante los Medias Blancas de Chicago, resultado que además significó la barrida en la serie de tres juegos en el sur de la Ciudad de los Vientos.

Así, entre el resultado adverso y el momento personal, Valenzuela firmó un debut que mezcla historia, familia y aprendizaje inmediato, marcando el inicio de su camino en Grandes Ligas.