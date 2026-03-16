Señas de Efraín Juárez le provocarían multa de más de $300,000 pesos

Efraín Juárez volvió a ser tendencia tras sus señas hacia la tribuna una vez terminado el Pumas Vs Cruz Azul, donde los universitarios lograron revertir una desventaja de dos goles y empataron 2-2 frente a La Máquina; el entrenador podría recibir una multa económica de más de $300,000 pesos.

De manera prácticamente heroica, al tener un hombre menos sobre el terreno de juego, Pumas igualó con Cruz Azul y evitó una segunda derrota en el Clausura 2026 de Liga MX, manteniéndose en el 5º sitio de la tabla de posiciones y siendo un serio contendiente en el inicio de la Liguilla.

Con el furor del momento, Efraín Juárez celebró con sus aficionados, expresando de manera soez que su equipo mostró gallardía, amor propio y pundonor, rasgos que caracterizan a la escuadra universitaria sobre la cancha y que los han llevado a conseguir sus 7 títulos de Liga MX.

“Aquí hay huev** hijos de pu**, aquí hay huev**, aquí hay huev**”, fue la expresión del estratega universitario. Quien en conferencia de prensa repitió orgullosamente.

Con el paso de las horas, las críticas recayeron de nueva cuenta en el técnico de Pumas, quien sufriría una sanción económica que iría de los 235 mil a los 342 mil pesos:

“La Comisión Disciplinaria de la @FMF abriría investigación contra el técnico de @PumasMX, #EfrainJuarez, por comportamiento inapropiado al término del juego ante @CruzAzul. La sanción sería económica e iría de los 235 mil a los 342 mil pesos”, reveló el periodista Paco Arredondo en su cuenta oficial.

Cabe señalar que la multa no pondría en peligro su estancia en el banquillo para el partido de la Jornada 12 ante América, mismo que se disputará el sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y que acaparará cada uno de los reflectores.

Se espera que sea en las siguientes horas, o días, cuando la Comisión Disciplinaria rompa el silencio e indique la repercusión de los gestos de Efraín Juárez.

BFG