Con un jugador menos, Santos le quita la victoria al América 

El América igualó con Santos Laguna en el marcador (1-1), pero perdió en lo físico en su visita a Torreón, Coahuila. La jornada 13 del Clausura 2026 deja tocadas a las Águilas que volarán con más presión este domingo a Estados Unidos, para su compromiso de Concacaf.

Les costó un mundo a los americanistas pararse sobre el campo del Estadio Corona. Para nada la localía dejó ver que ha sido el peor equipo del torneo (último lugar), hizo valer aquel lugar común del “todos le juegan a muerte al América”.

En esa presión, Érick Sánchez resultó dañado. En la búsqueda de un balón, un mal movimiento sobre la carrera afectó su rodilla izquierda (12’). El mediocampista fue atendido por el cuerpo técnico y continuó.

Incluso en una jugada inmediata, el ‘Chiquito’ Sánchez salvó a las Águilas con un rechace sobre la línea de gol, luego de un remate bombeado de Lucas Di Yorio ante el achique del meta Rodolfo Cota.

La heroica de Érick Sánchez se quedó en eso. La rodilla no le dio para más (14’) y dejó su lugar al brasileño Vinícius Lima.

El primer tiempo cayó en un letargo y de episodios de susto por más jugadores lastimados: Miguel Vázquez, defensa de las Águilas, y Aldo López, mediocampista de los Guerreros, chocaron sus cabezas. Este último duró pocos minutos en el campo y al igual que 'Chiquito' Sánchez fue trasladado a un hospital para una valoración.

Lo mejor llegó para la segunda mitad. Santos se quedó con un hombre menos por la expulsión de Kevin Picon; el VAR confirmó una dura entrada sobre Rodrigo Dourado.

Tras una serie de cambios de André Jardine, el América encontró el gol por conducto de Alexis Gutiérrez (79'), quien tenía pocos minutos tras suplir a Raphael Veiga.

Pero los laguneros encontraron la solución también en las modificaciones del estratega Roberto Tapia. Cristian Dájome, tras un error de Lima al retrasar un balón y tomar por sorpresa al defensa Ramón Juárez, hizo valer su ingreso con el tanto del empate (83').

De esta manera, el América sigue tambaleante en el torneo Clausura 2026 y queda octavo de la clasificación (18 puntos), mientras que Santos toma un leve respiro desde el último lugar (9 unidades).

Ahora las Águilas deberán cuidar mejor de sus piezas, administrar los esfuerzos de su plantilla para la visita del martes al Nashville (ida de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup) y para el clásico del próximo fin de semana ante el Cruz Azul, en lo que será el retorno de los azulcremas al Estadio Banorte. Por su parte, Santos Laguna tendrá que visitar en la siguiente fecha al Pachuca.