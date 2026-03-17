Es penoso que EU no pueda garantizar la seguridad, dice Faitelson

El periodista David Faitelson señaló que es muy penoso para un país organizador de un Mundial, no pueda garantizar la seguridad de los futbolistas, en referencia a la selección de Irán. En días pasados, el presidente Donald Trump señaló que la selección es bienvenida, pero que no cree que sea apropiado que estén ahí por su seguridad.

“Otra vez saca tajada de la situación, es muy penoso que un país organizador de un Mundial de futbol le diga a un país, a una selección, que se ganó su lugar en la cancha, fue una de las primeras que se clasificó, lo hizo de forma brillante, se ha clasificado por cuarta vez consecutiva a un Campeonato Mundial y una muestra de una constancia deportiva, es una pena que el país organizador no le pueda garantizar la seguridad a los atletas, a los deportistas, a los futbolistas”, señaló en el programa Tercer Grado Deportivo.

Donald Trump dijo que Irán es bienvenida, pero por su seguridad no les recomiendan que estén Reuters

Ante la postura de Donald Trump, el presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, señaló que, ante los comentarios del presidente de EU, no viajarán a ese país y negocian con la FIFA para que sus partidos del Mundial 2026 se jueguen en México.

“La postura del presidente Trump, realmente impresentable porque no puede decir…, como anfitrión podría haber separado los temas políticos de los deportivos, decirles: ‘el tema de Irán y el Mundial se lo dejo al señor (Gianni) Infantino, yo me ocupo de los temas de política y temas de guerra, pero es un asunto en el que no me voy a meter’”, mencionó David Faitelson.

Las voces en Irán se suman para que se jueguen sus partidos en México, así también lo expresó el embajador de Irán en nuestro país, Abdolfal Pasandideh, quien denunció la falta de cooperación del Gobierno de EU en la expedición de visados y en la provisión de apoyo logístico a la delegación iraní antes del Mundial.