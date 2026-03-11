En Irán ven favorable jugar en México el Mundial 2026

La presencia de la selección de Irán en el Mundial 2026 sigue teniendo varias aristas. Este miércoles, se informó que no hay condiciones para que la selección dispute el torneo en Estados Unidos. Por otro lado, vieron con beneplácito el que México pudiera organizar esos encuentros.

“Para nosotros lo mejor es que los partidos sean en México. A pesar de que nuestra nación no odia a la nación americana, sino al gobierno de Estados Unidos, nosotros amamos a la nación mexicana y tenemos un sentido positivo”, declaró Abolfazl Pasandideh, embajador de la República de Irán en México.

Autoridades de Irán señalaron que oraron para que los partidos del Mundial fueran en México Reuters

La selección de Irán fue la segunda selección que se clasificó al Mundial 2026 a través de las eliminatorias en Asia, luego de un empate 2-2 ante Uzbekistán.

Tras el sorteo que se realizó en Estados Unidos, Irán fue emparejada en el Grupo G del Mundial 2026, junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, donde dos encuentros se jugarán en Los ángeles y uno en Seattle.

“Habíamos orado mucho para que nuestros juegos caigan acá en México, pero desafortunadamente, no pasó. Si se da esa opinión o sugerencia (de jugar en México), nosotros sí lo vamos a aceptar”, señaló el embajador.

Este miércoles, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que mantuvo una conversación con Donald Trump, donde el mandatario de EU expresó que “la selección de Irán es bienvenida, sin duda, para disputar el torneo en Estados Unidos”.

Posteriormente, la Casa Blanca confirmó los términos de la conversación entre Trump e Infantino.

Si la selección de Irán no participa en el Mundial 2026, sería la primera vez que ocurre desde que Francia e India se retiraron de la fase final de 1950 en Brasil.