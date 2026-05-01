Jon Singleton rompe la lógica en Campeche con tres jonrones

Jon Singleton desafió las condiciones del Estadio Nelson Barrera, una plaza a nivel del mar donde la pelota suele viajar poco, y aun así firmó una noche fuera de lo común con tres jonrones para encabezar la victoria de los Diablos Rojos del México 4-0 sobre los Piratas de Campeche, resultado con el que además aseguraron la serie.

En un parque que castiga el poder y obliga a fabricar carreras, el inicialista escarlata convirtió cada turno en una declaración. Abrió la pizarra en la cuarta entrada con un cuadrangular de dos carreras, suficiente para marcar el rumbo del juego. Después, en el sexto inning, volvió a hacer contacto pleno para un vuelacercas solitario, y cerró su exhibición en el octavo capítulo con su tercer jonrón de la noche, completando una actuación que contrastó con las condiciones habituales del inmueble campechano.

El impacto fue total. Singleton produjo las cuatro carreras del encuentro y con ello llegó a 9 cuadrangulares y 22 impulsadas, números que lo colocan como líder de la Liga Mexicana de Beisbol en ambos rubros y como el referente ofensivo de los Diablos Rojos del México en este arranque de temporada.

El respaldo desde la loma terminó por redondear la noche. El dominicano Luis Castillo (2-0) trabajó seis entradas en blanco, en las que permitió cinco imparables, no otorgó bases por bolas y ponchó a siete, controlando a una ofensiva que nunca encontró la forma de responder.

El relevo mantuvo la misma línea. Jimmy Yacabonis, JC Mejía y Tomohiro Anraku se combinaron para tres entradas sin daño, asegurando la primera blanqueada de los Diablos en la campaña y el primer juego sin admitir carrera desde el 20 de junio de 2025 en Veracruz ante El Águila.

Con el triunfo, los Diablos Rojos del México colocaron su marca en 7-5 y cerraron la gira con récord de 5-4, antes de volver a casa. La novena escarlata regresará al Estadio Alfredo Harp Helú para medirse a los Guerreros de Oaxaca, con la inercia de una noche en la que Singleton rompió cualquier lógica en Campeche.