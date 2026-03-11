¿Irán se baja del Mundial 2026? No ve condiciones para participar

Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán, descartó que la selección varonil participe en el Mundial 2026, debido al conflicto que vive el país tras el ataque de Estados Unidos y de Israel del pasado 28 de febrero.

“Dado que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en el Mundial en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos impusieron dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos fueron asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, declaró Ahmad Donyamali en una entrevista televisiva.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, indicó que Donald Trump reiteró que Irán es bienvenido al Mundial 2026 Mexsport

La selección de Irán está encuadrada en el Grupo G del Mundial, junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Todos sus partidos están programados en Estados Unidos.

Para rebajar la tensión, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, indicó que Donald Trump reiteró que Irán es bienvenido al Mundial 2026.

“Durante nuestra conversación, el presidente Trump ha reiterado que el equipo iraní es bienvenido, sin duda, para disputar el torneo en Estados Unidos”, señaló.

El presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, también insinuó un boicot tras los acontecimientos relacionados con la selección femenina en la Copa de Asia en Australia. Seis jugadoras decidieron quedarse en el país oceánico después de que el Gobierno de ese país les concediera visados humanitarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que ofrecerían esos visados si los australianos no lo hacían.

“¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”, advirtió en este sentido Taj.

LOS PARTIDOS DE IRÁN EN EL MUNDIAL 2026: