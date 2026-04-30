'Checo' Pérez estrena un diseño especial de casco para el GP de Miami 2026

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez estrenará un diseño de casco especial para el fin de semana del Gran Premio de Miami, una de las primeras carreras de casa para el equipo Cadillac.

La decoración fue mostrada en un video de la cuenta de Cadillac en sus diversas redes sociales y destaca por el color similar al de una garza, uno de los animales relacionados con el estado de Florida, pero especialmente con Miami.

La carrera alrededor del Hard Rock Stadium es una de las más importantes en cuanto a patrocinadores y para la Fórmula 1 reuniendo a diversas celebridades. De hecho, lograron llevar a Donald Trump en las ediciones pasadas antes de buscar la reelección.

Cadillac llega a Miami con renovada artillería técnica

La escudería Cadillac se prepara para un momento trascendental al competir por primera vez en su país de origen durante el próximo Gran Premio. El equipo capitalizó el receso en el calendario para concretar el desarrollo de su primer paquete integral de mejoras aerodinámicas y mecánicas. Este despliegue tecnológico contempla alerones delanteros actualizados, placas laterales, un suelo completamente rediseñado y nuevos tambores de freno traseros.

‘Checo’ Pérez se muestra optimista tras haber finalizado las tres primeras pruebas del año, viéndolo como un paso firme en una temporada de desarrollo constante.

"Después de la carrera en Japón, estoy encendido para volver a la pista, particularmente después de este descanso. Tuvimos un gran progreso en las primeras tres carreras y la actualización que traemos a Miami nos ayudará a dar otro paso adelante". Pérez subrayó que la meta es clara para esta cuarta cita: "El objetivo es cerrar la brecha con los equipos de adelante y luchar por posiciones".