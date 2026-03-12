Trump advierte a selección de Irán: ‘no es apropiado que estén por su seguridad’

La tensión por la presencia de la selección de Irán en el Mundial 2026 se mantiene. En esta ocasión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió un mensaje desde su red social, donde reitera que es bienvenida, pero le advierte que no es apropiado que estén ahí por su seguridad.

“La selección nacional de futbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia seguridad”, dijo Donadl Trump en su plataforma Truth Social.

Mensaje de Donald Trump Captura de pantalla

Este miércoles, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reiteró que, según Donald Trump, la selección de Irán es bienvenida al Mundial 2026.

“Durante nuestra conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es bienvenido, sin duda, para disputar el torneo en Estados Unidos”, publicó Gianni Infantino en redes sociales. La Casa Blanca confirmó el tono de la conversación.

La selección de Irán podría no ir al Mundial 2026 Reuters

Instantes previos, Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán, puso en duda la participación de su selección en el Mundial 2026.

“Sabiendo que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no se dan las condiciones para participar en la Copa del Mundo. Nuestros hijos (los jugadores de la selección nacional) no están en absoluto seguros. Teniendo en cuenta las acciones perjudiciales que ellos (Estados Unidos) han llevado a cabo contra Irán, imponiéndonos dos guerras en ocho o nueve meses y causando la muerte de varios miles de nuestros compatriotas, nos resulta imposible participar en este torneo”, indicó a la televisión iraní.

La selección de Irán podría tener consecuencias si es que decide no ir al Mundial 2026, entre ellas una multa y una posible expulsión de la FIFA.