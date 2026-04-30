“No hay nada que temer”, le dijo Sheinbaum a Rubén Rocha en llamada tras imputaciones de EU

En más sobre el caso del gobernador de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que ayer (miércoles) platicó vía telefónica con el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya al que le externó que “si no hay nada, no hay nada que temer”.

Según lo referido por la jefa de Estado, en la comunicación le comentó que si la Fiscalía General de la República (FGR) no encuentra pruebas contra él, no se ejercerá acción penal en su contra, por lo que insistió en que Estados Unidos deberá presentar pruebas contundentes para fincar algún tipo de responsabilidad al gobernador.

Por otro lado, la presidenta reconoció que los habitantes de Sinaloa han sido estigmatizados desde hace años, sin embargo, dejó en claro que el gobierno de México sigue actuando en la entidad para proteger a la población.

SRE informará a EU sobre resultados de las investigaciones de la FGR

En otro orden de ideas pero bajo el mismo tema, la doctora Sheinbaum detalló que, luego de realizar sus investigaciones, será la FGR la que dará su opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre las acusaciones al gobernador de Sinaloa y a otras nueve personas.

Lo anterior con la finalidad de que a su vez, la Cancillería pueda informar a las autoridades estadunidenses las resoluciones de las investigaciones correspondientes, pues reiteró que su gobierno no protege a nadie.

Nosotros no protegemos a nadie. Tienen que haber pruebas, tienen que haber documentos, con base en nuestra legislación, que demuestran la culpabilidad de una persona, si esas pruebas no están, la pregunta es: ¿cuál es la motivación?", refirió.

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Posibles Consecuencias

Por los delitos que fue señalado el titular del gobierno de Sinaloa, éste en caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 40 años o incluso cadena perpetua.

Cabe mencionar que tras las acusaciones en contra de Rocha Moya, las autoridades estadunidenses han solicitado su extradición y la colaboración del gobierno mexicano para llevar esto acabo.

fdm