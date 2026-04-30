BTS anuncia pop-up ‘ARIRANG’ en CDMX: fechas, sede y cómo entrar

El grupo surcoreano BTS anunció la realización de su evento especial BTS POP UP ‘ARIRANG’ en la Ciudad de México, una experiencia dirigida a fans que incluirá venta de mercancía oficial, exhibiciones y contenido exclusivo relacionado con su nuevo lanzamiento.

El evento se llevará a cabo del 8 al 11 de mayo de 2025 en la dirección Colima 194, Roma Norte, en un formato temporal con acceso limitado mediante registro previo. La dinámica de entrada al evento estará restringida a quienes realicen un registro previo a través de la plataforma Weverse, específicamente en su apartado Weverse Spot.

Sin este registro, no será posible ingresar al recinto. El proceso abrirá el 1 de mayo a las 12:00 pm (CT) y estará sujeto a disponibilidad, debido al cupo limitado.

Algunos puntos clave sobre el acceso:

Entrada únicamente con RSVP confirmado

No se requiere membresía, solo una cuenta en Weverse

Los espacios son limitados por horario

No habrá acceso sin registro previo

Mercancía exclusiva y dinámica de compra

Uno de los principales atractivos del pop-up será la venta de productos oficiales del proyecto ‘ARIRANG’. La organización confirmó que no habrá preventa, por lo que todos los artículos estarán disponibles únicamente en el lugar.

Además, se implementará un sistema de distribución por horarios para evitar que los productos se agoten en los primeros turnos. También se estableció un límite de compra por asistente.

Entre los aspectos más relevantes:

Piezas limitadas de mercancía oficial del álbum y del tour

Límite de compra: 1 pieza por modelo

Reabastecimiento progresivo durante el evento

Productos sorpresa que se añadirán durante los días del pop-up

El álbum ‘ARIRANG’ y contenido especial

Durante el evento, los asistentes podrán adquirir el álbum ‘ARIRANG’, disponible en tres versiones:

Rooted in Korea

Rooted in Music

Living Legend

Cada compra incluirá una photocard aleatoria, uno de los elementos más buscados por los fans del grupo. Además, el espacio contará con una exhibición especial relacionada con el concepto del álbum, cuyo contenido será revelado directamente en el lugar.

Los horarios del pop store de BTS Especial

Diferencias con la mercancía del tour

La organización también aclaró que parte de la mercancía oficial del tour de BTS no estará disponible en este pop-up. Estos productos se venderán exclusivamente en los recintos donde se realicen los conciertos.

Esto establece una diferencia clara entre los artículos disponibles en el evento temporal y aquellos que formarán parte de la experiencia en vivo del grupo.

Obtención del RSVP para ir a la pop store Especial

Un evento dirigido a fans con cupo limitado

El BTS POP UP ‘ARIRANG’ en la Ciudad de México se suma a la serie de experiencias presenciales que el grupo ha implementado para conectar con su base de seguidores a nivel global.

El acceso controlado, la venta exclusiva en sitio y la disponibilidad limitada de productos forman parte de una estrategia que prioriza la experiencia directa del fan dentro del evento

bgpa