Faitelson ve coherente que Irán no participe en el Mundial 2026

En Irán aseguraron que no hay condiciones para que participe su selección varonil en el Mundial 2026, debido a que asesinaron a su líder tras los ataques ha recibido. Una decisión que el periodista David Faitelson lo ve coherente.

“Irán declina su participación del Mundial 2026. Una medida coherente para un país que, por ahora, no puede pensar en futbol… Veremos a quién “sube” la FIFA”, publicó Faitelson en redes sociales.

Dos partidos de Irán se iban a jugar en el Estadio de Los Ángeles Mexsport

Previamente, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, trató de rebajar las tensiones con un mensaje, en el que aseguró que, tras una reunión con Donald Trump, el mandatario de Estados Unidos señaló que Irán era bienvenido al Mundial.

“Donald Trump sigue dictando lo que debe hacer la FIFA: ‘Por supuesto que Irán es bienvenido al Mundia’. ¿Acaso no estaba establecido bajo contrato desde que se le otorgó la sede a los Estados Unidos?”, señaló Faitelson.

Por primera ocasión, Gianni Infantino se pronunció sobre la situación de Irán, sin precisar que la incertidumbre en su participación se debía a los ataques de EU e Israel del pasado 28 de febrero, que desataron una guerra en Medio Oriente.

Ante estos hechos, en Irán ya habían amenazado con un boicot al Mundial 2026, aunque señaló que la última palabra la tendrían las “autoridades deportivas” de su país.

“Estos acontecimientos no quedarán sin respuesta (...). Pero lo que es seguro en este momento es que, con este ataque y esta crueldad, no podemos contemplar con esperanza la Copa del Mundo. ¿Quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un sitio como ese?”, indicó Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de futbol.