Sinner hace historia en Madrid y va por un récord sin precedentes en Masters 1000

¡Jannik Sinner sigue encendido! El actual número uno del mundo no se cansa de devorar récords y ahora ha puesto su bandera en la capital española. Tras una exhibición de poderío en las Semifinales del Masters 1000 de Madrid 2026, el italiano selló su pase a la Gran Final, al vencer al francés Arthur Fils en dos sets por parciales de 6-2 y 6-4, confirmando que hoy por hoy no tiene rival que le haga sombra.

Con este triunfo, el 'Zorro' alcanzó una cifra que marea: se convirtió en uno de los pocos elegidos en la historia capaces de llegar a la Final de los nueve Masters 1000 del calendario. De este modo; Sinner ya se sienta en la misma mesa junto a leyendas de la talla de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Pero la ambición del pelirrojo no termina ahí. En la Final de la Caja Mágica, Sinner buscará una gesta que parece sacada de un videojuego: convertirse en el primer tenista en la historia en conquistar cinco títulos de Masters 1000 de forma consecutiva.

Con un tenis que roza la perfección, dominando desde el servicio y con una mentalidad de acero en los puntos clave, el italiano demostró en semifinales que la arcilla madrileña le sienta de maravilla. El mundo del tenis se rinde ante el nuevo dominador del circuito, que a base de raquetazos está entrando en los libros de historia.