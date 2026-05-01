Golpe a la FIFA en Toronto: bloquean reventa de entradas para el Mundial 2026

El mercado de reventa de entradas del Mundial de la FIFA 2026 dejó de mostrar asientos para los partidos en Toronto tras la entrada en vigor de un límite de precios en la provincia de Ontario.

La legislación provincial prohíbe revender boletos por encima de su valor nominal. La FIFA indicó que su plataforma oficial se encuentra en proceso de reconfiguración para cumplir con la norma, vigente desde el viernes. Señaló que los listados no fueron eliminados, sino puestos en suspenso y que se prevé su republicación una vez concluidos los ajustes del sistema.

Mientras tanto, el mercado oficial mantiene anuncios para partidos del Mundial en otras ciudades sede, con excepción de Toronto.

En StubHub continúa la reventa

La plataforma de reventa StubHub continúa ofreciendo entradas para encuentros en Toronto por encima del valor nominal. El martes por la tarde, tenía disponibles boletos para el primer partido de selección de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina por varios miles de dólares. Algunas ubicaciones en zona baja alcanzaban precios de 72.705 dólares por entrada.

La empresa había señalado la semana anterior que no había implementado plenamente la nueva legislación debido a la falta de directrices operativas. El portavoz Jack Sterne informó que persisten cuestiones técnicas y regulatorias pese a una conversación reciente con el ministro provincial de servicios públicos y empresariales, Stephen Crawford. Indicó que la compañía actualiza sus sistemas para ajustarse al Proyecto de Ley 97, que establece el tope de precios.

Autoridades provinciales confirmaron que trabajan con la plataforma para facilitar el cumplimiento. La normativa contempla sanciones desde 3.000 dólares y, en casos de incumplimiento continuado, multas de hasta 250.000 dólares.

El esquema regulatorio replica restricciones aplicadas en otros mercados donde la reventa por encima del valor nominal está prohibida. En este contexto, la FIFA no ha aplicado tarifas dinámicas en su canal oficial y mantiene la pausa operativa en Toronto hasta completar la adecuación técnica

Legislación parecida a México

En México, la FIFA no opera su plataforma oficial de reventa para el Mundial y tampoco aplica esquemas de tarifas dinámicas, en línea con un marco que restringe la reventa por encima del valor nominal y limita los mecanismos de intermediación en la venta de boletos.

En México no es legal ni la reventa ni las tarifas dinámicas. Eso genera una ventaja importante aquí, porque de otra forma serían completamente inaccesibles para la gente. Ahora, también hay que decirlo, hay veces en que los precios bajan. Por ejemplo: yo creo que el caso más visible fue la apertura del Mundial del Clubes. Ahí bajaron muchísimo, pero esto no es lo más frecuente, y menos para el Mundial de Futbol”, declaró hace algunas semanas para Excélsior Gabriela Cuevas, representante de México en la organización de la Copa Mundial FIFA

Partidos del Mundial 2026 en Toronto

12 de junio Fase de Grupos (B) Canada vs. Bosnia y Herzegovina

17 de junio Fase de Grupos (L) Ghana vs. Panama

20 de junio Fase de Grupos (E) Alemania vs. Costa de Marfil

23 de junio Fase de Grupos (L) Panama vs. Croacia

26 de junio Fase de Grupos (I) Senegal vs. Iraq

02 de julio Dieciseisavos de Final 2do Grupo K vs. 2do Grupo L