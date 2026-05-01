¡Reconocimiento mundial! FIFA galardona a México por la excelencia del CAR

La Federación Mexicana de Futbol recibió un importante reconocimiento internacional tras ser galardonada con el Forward Awards, Edición Américas, durante el 76° Congreso de la FIFA, destacando su apuesta por la infraestructura de alto nivel.

El premio fue entregado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a Mikel Arriola en un evento celebrado en Vancouver.

La distinción reconoce específicamente la construcción de la nueva cancha híbrida en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), como parte del ambicioso proyecto de modernización de la casa del futbol mexicano rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El nuevo CAR no es solo un complejo deportivo, es el espacio donde forjaremos a las próximas generaciones de seleccionados nacionales. Contamos con tecnología de vanguardia que la FIFA reconoce hoy como de excelencia mundial”, aseguró Arriola.

La renovación del CAR implicó una inversión cercana a los 400 millones de pesos, duplicando prácticamente su capacidad. La superficie pasó de 8,500 a 19,500 metros cuadrados, mientras que el alojamiento aumentó de 104 a 156 futbolistas.

Además, el complejo ahora cuenta con un gimnasio de última generación capaz de albergar hasta tres selecciones nacionales de manera simultánea, consolidando al CAR como uno de los centros deportivos más avanzados de la región.