El Clásico se viste de pop: Olivia Rodrigo estará en la camiseta del Barcelona

El FC Barcelona volverá a convertir su camiseta en un escaparate global, ahora con el nombre de Olivia Rodrigo al frente en el próximo Clásico ante el Real Madrid, programado para el 10 de mayo en el Spotify Camp Nou.

El acuerdo, impulsado por Spotify, mantiene una línea que el club catalán ha explotado con éxito: fusionar el futbol con la industria musical para amplificar su alcance global. En los últimos años, nombres como The Rolling Stones, Drake, Coldplay y Travis Scott ya habían ocupado ese espacio, convirtiendo cada Clásico en una vitrina distinta.

Ahora, el turno es para una de las figuras más influyentes del pop actual. Olivia Rodrigo, ganadora del Premio Grammy, no solo verá su identidad reflejada en uno de los partidos más vistos del planeta, también se suma a una campaña que incluye una colección especial junto al club y la plataforma de streaming.

Ver OR en la camiseta del FC Barcelona para el Clásico... no sé ni cómo lo asimilo", expresó la artista.

Ha sido genial ver cómo la camiseta cobra vida", añadió, al tiempo que destacó la oportunidad de conectar con la afición en una ciudad como Barcelona.

Más allá del componente mediático, el contexto deportivo eleva todavía más el valor del partido. El Clásico llega en un momento determinante en la lucha por el título de LaLiga, con ventaja de nueve puntos para los blaugranas cuando restan cinco jornadas. Un triunfo culé podría encaminar el campeonato, mientras que una victoria merengue reabriría la pelea.

El escenario también añade peso simbólico. El Spotify Camp Nou será el punto de encuentro entre futbol, música y espectáculo global, en una fórmula que el Barcelona ha convertido en parte de su identidad reciente.

Así, el duelo del 10 de mayo no solo definirá buena parte del rumbo de la temporada, también reafirma una tendencia: la camiseta dejó de ser únicamente un símbolo deportivo para transformarse en una plataforma cultural de alcance mundial, donde el impacto trasciende el resultado dentro de la cancha.