Falla Metro Línea B y provoca caos en usuarios de CDMX y Edomex

La mañana de este jueves 30 de abril la Línea B del Metro de la Ciudad de México presentó una falla que afectó a miles de usuarios entre la Ciudad de México y límites con el Estado de México, debido a una revisión en la zona de vías, tuvieron que recortar el servicio y dejarlo funcionando solo de Ciudad Azteca a Oceanía, en ambos sentidos.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el tramo de Buenavista a Romero Rubio quedó completamente fuera de circulación.

Es parte del Metro conecta puntos clave y mueve a muchas personas todos los días, así que varios usuarios quedaron sorprendidos al ver que no había trenes pasando.

Mientras tanto, personal del Metro ya trabaja en la zona para tratar de arreglar el problema y reactivar toda la línea lo antes posible.

El servicio se restablecerá hasta nuevo aviso.

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