Enviado de Donald Trump presiona a FIFA para sacar a Irán del Mundial 2026 y abrir lugar a Italia

La Copa del Mundo 2026 suma un frente político. Un emisario cercano a Donald Trump planteó a la FIFA retirar a Selección de Irán e incluir a Selección de Italia. El reporte surgió en el The Financial Times y abrió un debate que cruza reglamento deportivo y relaciones exteriores.

La iniciativa la expuso Paolo Zampolli. Su argumento recurre al peso histórico de Italia, cuatro títulos mundiales, y a la oportunidad de reinsertar a la Azzurri en un torneo con sede en Estados Unidos. El movimiento también apunta a recomponer la relación entre Trump y Giorgia Meloni tras fricciones recientes.

Confirmo que le he sugerido a Trump y a (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión", declaró el enviado especial de Estados Unidos, Paolo Zampolli, al Financial Times.

Italia no obtuvo su lugar en la cancha. La selección quedó fuera tras perder el repechaje ante Bosnia en tanda de penales. El resultado extendió una racha inédita. Tres Copas del Mundo consecutivas sin presencia para un campeón histórico.

La guerra puede frenar a Irán

Irán sostiene una postura distinta. La federación comunicó su disposición a competir y mantuvo su lugar en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. El calendario contempla dos partidos en Los Ángeles (SoFi Stadium) y uno en Seattle (Lumen Field).

En las últimas semanas, Irán evaluó no acudir al torneo por el conflicto en Medio Oriente. Luego solicitó disputar sus encuentros en México. La FIFA no autorizó el cambio de sede. Esa cadena de episodios dejó abierta una grieta que hoy aprovecha la propuesta estadunidense.

Hasta ahora no existe respuesta oficial de la FIFA, la Casa Blanca, la Federación Italiana de Futbol ni la Federación Iraní de Fútbol. El reglamento de clasificación fija criterios deportivos para el acceso al torneo. Cualquier modificación exigiría una decisión extraordinaria del organismo.

El caso coloca al Mundial 2026 en un terreno ajeno a la cancha. La presión política busca alterar una lista ya definida. Italia observa una ventana inesperada. Irán defiende un lugar ganado. La FIFA queda en el centro de una disputa que rebasa el juego.