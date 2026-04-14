Liderazgo y vestidor: Edson Álvarez define la verdadera fortaleza de México para el Mundial 2026

La Selección Nacional Mexicana llega a su tercera Copa del Mundo en casa con la piel llena de cicatrices por un trauma reciente. En Qatar 2022 se quebró una rutina que parecía inamovible, siete ediciones consecutivas alcanzando la segunda ronda. El corte fue abrupto y dejó una grieta difícil de disimular. Desde entonces, cada convocatoria, cada partido amistoso y cada concentración se han convertido en un intento por reordenar lo que se fracturó.

A finales del año pasado, México encadenó siete partidos sin victoria, una secuencia que puso en duda el proceso encabezado por Javier Aguirre. La reacción no fue inmediata, aunque sí progresiva. Un empate reciente ante la selección de Bélgica dejó una sensación más cercana a la estabilidad que al ruido. Días antes, el abucheo en el renovado estadio Banorte, tras el duelo frente a Portugal, recordó que la relación con la grada sigue siendo volátil.

Afuera, la conversación oscila entre la impaciencia y la memoria. Adentro, en un espacio que no se transmite en televisión ni se mide en estadísticas, el discurso adopta otra densidad. Edson Álvarez, capitán del combinado tricolor, sitúa el punto de partida lejos del resultado inmediato. En el vestidor, dice, se construye algo menos visible y más determinante, un grupo que intenta ordenar sus propias tensiones para sostenerse cuando el entorno se incline en contra.

Yo creo que los equipos, los buenos equipos, en un vestidor ganan campeonatos y nosotros, indudablemente, tenemos un gran equipo tanto de futbolistas como de seres humanos. Son grandes personas”, contó Álvarez en entrevista con Excélsior.

La idea no es nueva, pero sí exigente. En otra latitud y otro deporte, los Spurs de San Antonio convirtieron esa premisa en doctrina. Bajo la dirección de Gregg Popovich, el equipo institucionalizó la cultura del Pounding the Rock, donde el carácter humano pesaba tanto como el talento. Las cenas grupales, lejos de la duela, funcionaban como un laboratorio emocional. Figuras como Tim Duncan, Manu Ginóbili y Tony Parker encontraron ahí un vínculo que después resistía la presión competitiva.

Características del futbolista modelo

En el alto rendimiento, el talento tiende a nivelarse. Las diferencias emergen en zonas menos evidentes, en la capacidad de un grupo para sostenerse cuando el resultado no acompaña. En ese punto, Álvarez identifica la mentalidad como el rasgo central de un futbolista que puede vestir la camiseta verde en una justa mundialista.

Lo más importante es la mentalidad, no doblegarte ante nada. Para ser no sólo un jugador de selección, sino de élite tienes que tener una mentalidad inquebrantable. Después, entender la responsabilidad que implica ponerte esta playera. No representas sólo a un equipo, representas a todo un país”, sostiene el mediocampista defensivo del Fenerbahçe en charla por Zoom.

México intenta aproximarse a esa lógica desde su propio contexto. La plantilla actual reúne 26 jugadores, con una edad promedio de 27.8 años y una columna vertebral asentada en Europa. El dato sugiere experiencia, aunque no garantiza cohesión. Esa es la tarea que Aguirre ha asumido en su tercera etapa, reducir la dispersión, establecer jerarquías sin fracturar equilibrios, construir una identidad que no dependa de impulsos aislados.

México intenta aproximarse a esa lógica desde su propio contexto. El universo de Selección cuenta con cerca de 30 futbolistas con posibilidades reales de integrar la lista final rumbo al Mundial 2026, un grupo que mantiene una edad promedio cercana a los 28 años y una columna vertebral asentada en Europa. El dato sugiere experiencia, aunque no garantiza unidad. Esa es la tarea que Aguirre ha asumido en su tercera etapa, reducir la dispersión, establecer jerarquías sin fracturar equilibrios, construir una identidad que no dependa de impulsos aislados

En ese proceso, Álvarez ha dejado de ser una pieza funcional para convertirse en referencia. Más de 90 partidos internacionales, títulos de Copa Oro y Liga de Naciones, además de su paso por el Club América, donde formó parte de un equipo que encontró en la solidez colectiva su punto de apoyo. Su liderazgo no es estridente. Se percibe en la continuidad, en la forma de ordenar el juego y entender los momentos en los que transita un partido de futbol.

Esa lectura adquiere mayor peso en contextos adversos. La lesión de tobillo que lo apartó de las canchas a inicios de febrero introdujo una pausa incómoda en su preparación. En un calendario sin márgenes amplios, la recuperación se convirtió en una prueba íntima.

No me puedo latiguear, no me puedo castigar porque son cosas que pasan dentro del deporte. El contacto físico, el roce, todo eso".

Mundial 2026: la oportunidad del quinto partido

El Mundial de 2026 no se presenta únicamente como la posibilidad de romper el techo de los cuartos de final. México compartirá sede con Estados Unidos y Canadá, una condición que amplifica la exposición y reduce la tolerancia al error. El calendario inicial, con rivales como Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, ofrece rutas posibles, aunque ninguna concesión. Cada partido se inscribe en una narrativa mayor, la de un equipo que intenta reconciliarse con su pasado inmediato.

En esa tensión, el vestidor vuelve a aparecer como punto de anclaje. Un espacio donde la convivencia cotidiana define la respuesta en escenarios límite.

Yo creo que los equipos con buen vestidor son los equipos que salen adelante. Todo es muy fácil cuando las cosas van bien y todos nos sentimos los mejores, pero cuando no van tan bien es donde realmente se demuestra el carácter y de qué estás hecho. Y no se trata sólo de 26 jugadores. Así es el mexicano: lucha, garra, entrega, nunca darse por vencido. Eso es lo más importante para este Mundial, hacer lo que mejor sabemos hacer, pelear hasta el último segundo”.

No hay promesas en la voz de Álvarez. Tampoco proyecciones de campeonato. Su discurso se sostiene en otra lógica, la de los procesos que se construyen fuera del foco, en territorios donde el resultado aún no dicta sentencia. México llega al Mundial con dudas acumuladas y una exigencia intacta. También llega con un grupo que, según su capitán, ha decidido mirarse hacia adentro antes de responder hacia afuera.

Es espíritu de lucha, es crear una familia más que un equipo”.

En torneos donde el margen es mínimo, la cohesión deja de ser un valor añadido y se convierte en condición básica. México todavía no demuestra que puede sostenerla bajo presión. Está en ello. Y en ese intento, el vestidor y la mentalidad permanecen como los únicos espacios donde aún se puede intervenir antes de que el balón ruede el 11 de junio.