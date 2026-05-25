¡Directo al Tri...subcampeonato! Uriel Antuna y sus Finales perdidas de Liga MX

Uriel Antuna se quedó, una vez más, con ganas de alzar el título al ser expulsado y ver en el vestidor el gol de Rodolfo Rotondi que coronó a La Máquina en el Clausura 2026; suma tres subcampeonatos de Liga MX, uno con Cruz Azul, otro con Tigres y este último vistiendo la playera de Pumas.

La escuadra universitaria soñó y rozó su octavo título de la Liga MX, sin embargo, pese a marcharse por delante en el marcador y mantener la ventaja durante 23 minutos en la Final, terminaron con las manos vacías y marcando un saldo negativo en la contienda por el título para los del Pedregal.

Uriel Antuna fue expulsado en la parte final de la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul. Mexsport

Las playeras con la leyenda de campeón vendidas horas antes del partido en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, el que Nathan Silva tocara el trofeo de la Liga MX antes de conquistarlo y hasta el camión rotulado listo para pasear por la Ciudad de México con el título, terminaron siendo anecdóticas.

Uno de los máximos culpables señalados por la afición es justamente Uriel Antuna, quien salió expulsado en el tiempo de compensación y minutos después Rodolfo Rotondi se adueñó del protagonismo para consagrarse como héroe y darle ‘La Décima’ a un Cruz Azul que se acerca a los máximos ganadores en la historia del futbol mexicano.

Sin embargo, uno de los datos más dolorosos para Uriel Antuna no es su expulsión y suspensión para el inicio del Apertura 2026, sino que es su tercer subcampeonato en Liga MX vistiendo diferentes playeras.

Estos son los títulos perdidos por Uriel Antuna en su paso por el futbol mexicano:

Clausura 2024 / América 2-1 Cruz Azul.

Apertura 2025 / Toluca 2(9)-(8)2 Tigres.

Clausura 2026 / Cruz Azul 2-1 Pumas.

* Su único campeonato en el futbol mexicano lo consiguió en 2022 vistiendo la playera de Cruz Azul, levantando la Supercopa MX tras imponerse en penales al Atlas; fue titular y salió lesionado al 36’.

BFG