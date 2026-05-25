Joel Huiqui cumple su sueño en Cruz Azul y advierte: "Vamos por la onceava"

Tras coronarse en el Estadio Olímpico Universitario y obtener la décima estrella para Cruz Azul, Joel Huiqui dejó en claro que la ambición del equipo no se detiene con este triunfo y que quiere tener más exitoso con el cuadro cementero.

En medio de la euforia por haber superado a los Pumas de la UNAM en la Gran Final, el estratega mexicano aprovechó los reflectores para lanzar una dedicatoria especial a la afición cementera a quienes les pidió disfrutar este campeonato del Clausura 2026.

“Mi mensaje con mis jugadores es que hay que ser mejores personas y jugadores”, dijo Huiqui en la conferencia de prensa posterior al cotejo antes de lanzar un mensaje de esperanza para la afición cementera, algunos de ellos, quienes pensaban que todo estaba perdido con la salida de Nicolás Larcamón antes de la última jornada del calendario regular.

“No nos enfoquemos en el resultado del campeonato y hoy me encantaría decirles a todos que crean en sus sueños. Mi mensaje a la gente es ese y felicidades a la gente de Cruz Azul y vamos por la onceava”.

Joel Huiqui logró dos marcas importantes con su primer campeonato con Cruz Azul. REUTERS

La victoria por 2-1 sobre los universitarios no solo representó la gloria deportiva para el club capitalino, sino también la culminación de una meta personal para Huiqui, quien no logró un titulo como jugador, pero se mantuvo en la institución en las fuerzas básicas hasta ascender al primer equipo.

“Me encantaría quedarme. Mi sueño está cumplido. He tenido grandes momentos como jugador y como técnico”, manifestó el timonel quien, en ese momento, no sabía que Víctor Velázquez ya había respondido que el mexicano se quedaría al frente de la institución, tal como lo había prometido en caso de que ganara el campeonato.

“El presidente lo mencionó, que le gustaría que me quedara y me encantaría. Solo hay que hacerlo oficial”, apuntó el nuevo ídolo cementero.

Finalmente, el estratega reveló la clave emocional que permitió la remontada en el Olímpico Universitario. Explicó que, lejos de encontrar un ambiente de frustración al ir abajo en el marcador, se encontró en el vestidor con un equipo ansioso por remontar.

“Hablamos un poco en el medio tiempo de algunas correcciones…Había una energía interesante porque no había reclamos, sino correcciones. Hicimos un análisis simple para atacar con orden y defender mejor”.