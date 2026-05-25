Aficionados del Cruz Azul invaden el Ángel de la Independencia para celebrar la décima

Hordas celestes rodearon el Ángel de la Independencia. Apenas 20 minutos de finalizado el juego en el Olímpico Universitario, miles de aficionados comenzaron los festejos en el emblemático recinto de la capital.

A pesar de que las autoridades blindaron el Ángel con vallas metálicas y presencia de policías, las inmediaciones se convirtieron en el escenario perfecto para gritar el nombre de sus héroes que lograron la décima estrella para la institución cementera.

Joel Huiqui y Charly Rodríguez fueron los nombres más ovacionados por miles de gargantas, acompañados de pirotecnia y bombas de humo azul.

Las celebraciones siguieron después de la medianoche. Las bengalas iluminando Paseo de la Reforma y las calles aledañas inundadas de banderas y porras así lo determinaron.

Arribaron familias completas, parejas, grupos de amigos y uno que otro fanático con la fotografía de algún ser querido que fallecido; sin embargo sentían la compañía de su espíritu, para hacerlos parte del título del Cruz Azul, luego de la intensa final que se vivió ante los Pumas en C.U.

Miles de aficionados llegaron a la zona de Reforma para celebrar la décima corona. Christian Mendoza

A pesar de la presencia de la policía, cientos de aficionados ni se inmutaron al arribar con bebidas alcohólicas. Mientras que otros llegaron con hieleras y cubetas con cervezas para su venta sobre la avenida.

Tras el arribo también de barras del Cruz Azul, la fiesta celeste subió de intensidad y los ojos de la policía de la SSC se mantuvo en mayor alerta. No se registraron altercados en las primeras horas de la celebración.